Recibo de la luz tendrá nuevo cobro en estas ocho localidades de Bogotá, confirmó Enel

Atención, habitantes de Bogotá, porque el operador de aseo Limpieza Metropolitana (LIME) S.A. E.S.P, que está a cargo de los servicios de barrido, recolección de residuos, limpieza y poda, confirmó que el servicio de aseo será cobrada de forma mensual. No obstante, dicho cobro ya no será cargado a la factura del agua sino al recibo de la luz. La entidad dejó claro que este cambio aplicará únicamente a ocho localidades de la capital colombiana.

¿Qué localidades de Bogotá tendrán cobro adicional en el recibo de la luz?

Enel, a través de un comunicado, señaló que "en localidades como Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Los Mártires, Bosa, Antonio Nariño, Ciudad Bolivar, Teusaquillo, Tunjuelito y Puente Aranda, los usuarios comenzarán a ver el cobro del servicio de aseo en la factura de energía, cuando antes se realizaba a través de otro recaudador". Con la nueva disposición, los habitantes de estas localidades comenzarán a recibir cada mes un único documento que incluye tanto el consumo de energía como el valor del servicio de aseo. La Alcaldía y Enel explican que el objetivo es unificar cobros y facilitar el seguimiento del pago para los hogares, sin alterar las tarifas y sin modificar la operación habitual del servicio.

El ajuste también marca la transición de un esquema bimensual a uno mensual. Es decir que, en los primeros meses, el valor podría variar dependiendo del periodo exacto facturado, ya que el sistema estará ajustándose al nuevo ciclo. Las autoridades recomiendan revisar con detalle el número de días facturados en el recibo para evitar confusiones durante esta etapa inicial.



Cómo identificar el nuevo cobro dentro de la factura de energía

El cambio coincide con el rediseño de la factura anunciado por Enel para Bogotá y Cundinamarca desde febrero de 2026. En el nuevo formato, cada servicio incluido aparece diferenciado por colores para facilitar la lectura y evitar confusiones. Los valores asociados al consumo de energía y demás cargos eléctricos están señalados en color verde; los cobros del servicio de aseo se identificarán en color azul; mientras que otros servicios o productos adicionales aparecerán en rosado.



Esta segmentación pretende mejorar la experiencia de lectura y permitir que los usuarios reconozcan rápidamente qué están pagando en cada sección. Según Enel, tanto la versión física del recibo como la digital enviada por correo electrónico mantendrán este sistema de colores. Además, los datos esenciales del servicio seguirán ubicados en la parte frontal del documento, como el número del cliente, fechas de pago, fecha de suspensión y la próxima lectura del medidor. Esto permitirá que quienes revisan la factura con regularidad puedan identificar fácilmente cuándo corresponde cada obligación.



"La prestación del servicio de aseo, la definición de tarifas, los ajustes en los valores facturados y la atención de inquietudes o reclamos dependen exclusivamente de cada operador de aseo que presta el servicio en cada localidad. Por eso, ante cualquier duda relacionada con el servicio de aseo, los usuarios deben comunicarse directamente con el operador que atiende su zona en Bogotá, a través de la línea 110 o demás canales establecidos, indicados en la factura de energía", agregó Enel.

