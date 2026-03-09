¿Qué se sabe del joven ingeniero desaparecido en Bogotá tras salir de casino? Una semana sin rastro

De David Acosta, un joven ingeniero de 27 años, no se tiene información desde la madrugada del pasado domingo 1 de marzo. El hombre, según relatan sus parientes cercanos, se encontraba en un casino ubicado en el centro comercial El Retiro de Bogotá, y salió solo hacia la carrera 15; desde ese momento se perdió su rastro y hasta el día de hoy, lunes 9 de marzo, no se han tenido datos relevantes acerca de su paradero.

Una amiga muy cercana del joven brindó nuevos detalles sobre su desaparición. A través de un video de Tiktok, la mujer relató que Acosta salió de su casa sin sus papeles o documentos de identificación. Esto se debe, según ella, a que en una última conversación que tuvo el hoy desaparecido con su hermano, dijo que iba a salir de su casa solamente a comprar unas camisas que le habían pedido en el trabajo.

Pese a haber dicho esto, el último reporte que se tuvo del sujeto lo muestra en la Zona T de Bogotá, dentro de dicho establecimiento de juegos de azar. La mujer reporta que el personal que lo atendió en este recinto ha dicho que Acosta no estaba consumiendo licor, y que, incluso, solo les pidió a los trabajadores del lugar un vaso de agua con limón. En horas de la madrugada del domingo, al desaparecido se le vio saliendo del establecimiento y dirigiéndose hacia la carrera 15 en aparente sobriedad, pero a partir de ese momento se dejó de tener rastro sobre él.



Desde ese momento y hasta este lunes 9 de marzo, la cercana a Acosta dice que no se han podido comunicar a su teléfono celular, el cual se encuentra apagado. Tampoco tienen registro sobre movimientos en sus cuentas bancarias, lo que hace aún más misteriosa su desaparición.



¿Qué detalles se tienen sobre David Acosta?

El sujeto mide 1.74 metros, es de piel trigueña y de cuerpo atlético; el día de su desaparición vestía un pantalón de sudadera de caolor azul rey, una camiseta negra y tenis blancos. Además, afirma su amiga, también llevaba una cadena de oro con una cruz y dos pulseras: una de plata y otra de oro blanco.



Una semana antes de haber desaparecido, dice la amiga cercana de Acosta, el hoy desaparecido se encontraba bajo de ánimo, aspecto que, afirma, podría tener relación con el caso. Actualmente, las autoridades se encuentran investigando las circunstancias de esta desaparición, intentando recolectar pruebas, testimonios, videos y otro tipo de materiales que permitan dar con el paradero de este joven ingeniero.

La familia del joven afirma haber recibido llamadas extorsivas de personas que dicen tener secuestrado al hombre; no obstante, hasta el momento ninguna de estas ha brindado pruebas que puedan comprobar dicha información. Ante cualquier novedad o detalle, las autoridades han invitado a los testigos a comunicarse con ellas para brindar todo tipo de datos que puedan ser relevantes en el proceso investigativo a través de la línea de emergencia 123.

