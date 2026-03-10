Taxista en Bogotá fue testigo de un robo a un furgón y persiguió a los ladrones

Un taxista estuvo involucrado en una persecución al occidente de Bogotá después de ser testigo de un crimen. Los hechos ocurrieron durante la noche del 9 de marzo cuando este hombre se encontraba realizando un turno nocturno con su vehículo cerca del barrio Salitre. En medio de la oscuridad, el conductor se dio cuenta que algo raro estaba ocurriendo al frente suyo: dos motocicletas y un vehículo particular estaban parqueados al lado de un furgón.

Ante la duda, este hombre decidió estacionar al frente de estos vehículos y grabar. En efecto, la intuición de este hombre no erró. Sus ojos fueron testigos del momento en que un individuo, el conductor del furgón, fue abandonado por unos desconocidos en plena vía pública, en la avenida Boyacá con avenida Esperanza, en Bogotá.

Inmediatamente, este taxista inició una persecución a los nuevos conductores del furgón por toda la avenida Boyacá. En entrevista con Noticias Caracol, este hombre aseguró que llegó hasta la avenida Américas y se adelantó al vehículo robado en varias ocasiones para buscar alguna patrulla de la Policía que pudiera colaborarle. Pero no encontró presencia policial. Después de aproximadamente 10 minutos de persecución, el taxista perdió de vista al vehículo robado y decidió volver a la avenida Esperanza para auxiliar al conductor que había sido abandonado en la calle.



En el mismo punto en el que lo habían dejado, se encontraba la víctima del robo del furgón. El conductor del vehículo de carga estaba sin sus pertenencias, aparentemente drogado y sin poder reaccionar. El taxista llamó a la Policía para pedir asistencia. Después de 15 o 20 minutos, llegaron dos uniformados en una patrulla para verificar la situación.



La víctima fue trasladada con ayuda del taxista y acompañamiento de los uniformados hasta la Clínica Colombia, donde continúa recluido y recibiendo atención médica.

