VIDEO | Vehículo quedó atrapado en el deprimido de la calle 94 en Bogotá: Bomberos lo rescataron

En medio de las intensas lluvias que se han presentado en últimas horas en Bogotá, uno de los puntos críticos que se inundó fue el deprimido de la calle 94 con autopista Norte, en el norte de la ciudad. Los encharcamientos afectaron la movilidad, al punto de que un vehículo quedó atrapado en el deprimido y tuvo que ser rescatado por el Cuerpo de Bomberos.

"Realizamos la recuperación de un vehículo que quedó atrapado, por las fuertes lluvias, en el deprimido de la Calle 94. No se reportan personas lesionadas", escribió Bomberos de Bogotá, y añadió un video en el que se ve cómo sacan el vehículo del agua. En otros clips compartidos en redes sociales, se ve que el conductor del carro gris trata de revisar el automotor para evaluar posibles afectaciones por la emergencia, que causó el cierre del deprimido por unas horas.

"Después de que conocimos la contingencia, vinimos a revisar qué había pasado y efectivamente la lluvia superó la capacidad hidráulica que tienen las bombas, que estuvieron funcionando todo el tiempo. Ya Acueducto con Bomberos están haciendo la limpieza y ya en pocos minutos vamos a dar apertura", indicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, quien estuvo en el deprimido junto con el Idiger, el Acueducto, Secretaría de Movilidad y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.



Por otro lado, Bogotá Tránsito escribió: "Disminuye el nivel de agua en el deprimido de la Calle 94, se tiene paso controlado sobre el carril izquierdo hacia el sur y se mantiene el cierre de la conectante para tomar la Cra. 9 hacia el sur".



🚨 Realizamos la recuperación de un vehículo que quedó atrapado, por las fuertes lluvias, en el deprimido de la Calle 94. No se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/rKOHXMcV5V — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) March 9, 2026

Inundaciones este lunes en Bogotá

De acuerdo con Bogotá Tránsito, debido a las fuertes lluvias registradas al norte de la ciudad, se presentan encharcamientos o inundaciones en estos tres puntos:



Cra. 9 con calle 113 y 117

Calle 127 con Cra. 9A

Calle 94 con Cra. 9 - Deprimido

Minutos antes, también registró afectaciones en varios puntos de las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Santa Fe. En especial, avisó que sobre la carrera Séptima había algunos lugares inundados como sobre la calle 100, la 127 y la 106. "En época de lluvias conducir excediendo la velocidad es un riesgo fatal, transita despacio y mantén la distancia con los otros actores viales, así evitarás un siniestro y llegarás seguro a casa", escribieron las autoridades.

