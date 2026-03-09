Video captó momento exacto en que se abrió enorme hueco en Suba: Acueducto habló sobre posible causa

Un video que comenzó a circular en redes sociales dejó ver el momento exacto en el que el pavimento colapsa y se abre un enorme hueco en una transitada vía del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.



Las imágenes muestran cómo el suelo, que ya presentaba grietas visibles, termina cediendo ante la mirada de varios peatones y conductores que se movilizaban por el sector. El incidente ocurrió en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, justo frente al CAI del barrio.

En el video, grabado desde arriba por un testigo que se encontraba en el lugar, se observa cómo la capa de asfalto comienza a fracturarse lentamente hasta que finalmente se hunde, dejando un socavón de grandes dimensiones en medio de la vía.

En el momento del colapso, un vehículo particular de color gris y un bus amarillo del sistema Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) se encontraban muy cerca del punto donde se abrió el hueco. Pese a la magnitud del hundimiento, ninguno de los automotores cayó al vacío, lo que evitó una emergencia mayor.



La escena generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar, ya que se trata de una zona con alto flujo vehicular y comercial. En los alrededores hay diversos establecimientos y negocios, lo que hace que la vía sea frecuentemente utilizada por buses del transporte público, vehículos particulares y peatones.



Tras el incidente, las autoridades cerraron el paso vehicular mientras equipos técnicos iniciaban las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del colapso. Según reportes oficiales informadas por Natasha Avendaño, gerente general del Acueducto de Bogotá, el socavón alcanzó más de 4,20 metros de profundidad, lo que obligó a desplegar maquinaria especializada para intervenir la zona afectada.



¿Qué dijo el Acueducto de Bogotá?

De acuerdo con un comunicado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), personal técnico ya inició las labores de reparación en el punto afectado. En el documento, la entidad explicó que “con maquinaria especializada, el personal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) inició las labores de reparación en el punto del socavón formado en la calle 139 con carrera 126 A de la localidad de Suba”.

Luego de una inspección técnica en el sitio, los expertos determinaron que será necesario reemplazar parte de la infraestructura subterránea para solucionar el problema de fondo. Según indicó la empresa, “es necesario reemplazar 18 metros de tubería del interceptor de aguas lluvias, ubicado a varios metros de profundidad”.

Las obras contemplan varias intervenciones para recuperar completamente la vía. Entre ellas se encuentran la construcción de nuevas estructuras subterráneas y la rehabilitación del pavimento afectado. En ese sentido, el comunicado señala que “las obras también incluyen la construcción de tres pozos, la recuperación del material de base y la pavimentación del tramo vial intervenido. Esta última actividad estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)”.

La gerente de la empresa, Natasha Avendaño, también se pronunció sobre las posibles causas que habrían provocado el hundimiento de la vía. Durante una visita técnica al lugar, explicó que el problema podría estar relacionado con la antigüedad de la infraestructura y las condiciones actuales del tránsito en la zona.

En ese sentido, la funcionaria indicó que “las causas del colapso de la vía podrían estar relacionadas con varios factores, entre ellos, que la red actual fue construida hace más de 25 años y no se diseñó para soportar el tráfico vehicular pesado, incluyendo buses del transporte público, lo que genera una alta presión sobre el sistema de alcantarillado, sumado a las conexiones erradas que ingresan al sistema sanitario”.

La entidad también señaló que se trabaja en un plan de infraestructura que permita prevenir este tipo de situaciones en el futuro. De acuerdo con Avendaño, ya se analiza el diseño de nuevas redes que soporten el alto flujo de vehículos pesados que circulan por el sector, en especial los buses del transporte público.

Las labores de reparación se desarrollan de manera coordinada con distintas entidades distritales, entre ellas el IDIGER y el Instituto de Desarrollo Urbano, con el objetivo de restablecer lo antes posible la movilidad en este punto clave de la localidad de Suba.

Mientras avanzan las obras, las autoridades mantienen restricciones en el tránsito del sector y recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, mientras se adelantan los trabajos de reconstrucción y estabilización del terreno.

