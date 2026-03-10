Operativo en Bogotá desmanteló centro clandestino para fabricar insumos tecnológicos falsificados

Un operativo adelantado por la Policía Nacional desmanteló encontrar una estructura dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de insumos tecnológicos en Bogotá. Durante las acciones judiciales fueron hallados miles de elementos que presuntamente se utilizaban para falsificar productos asociados a una reconocida marca del sector tecnológico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Las diligencias fueron realizadas en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Fiscalía General de la Nación y especialistas encargados de verificar la autenticidad de suministros tecnológicos. Según las autoridades, el objetivo de estas acciones era afectar las redes dedicadas al contrabando y a la falsificación de productos que circulan en el mercado nacional.



Las intervenciones se concentraron de manera simultánea principalmente en establecimientos situados en las localidades de Barrios Unidos y Los Mártires, "donde se efectuaron seis diligencias de registro y allanamiento en cinco establecimientos dedicados a servicios publicitarios y en una vivienda adaptada clandestinamente para la fabricación, producción, almacenamiento y distribución de productos tecnológicos", según indicó la Policía.



Operativo en Bogotá desmanteló centro clandestino para fabricar insumos tecnológicos

De acuerdo con la información entregada por la Policía Fiscal y Aduanera, cinco de los lugares intervenidos correspondían a negocios relacionados con servicios publicitarios, mientras que el sexto era una vivienda que había sido modificada para funcionar como un espacio de producción, almacenamiento y distribución de mercancía tecnológica falsificada.



En el lugar fueron encontrados distintos insumos utilizados para la elaboración de empaques y componentes que imitaban productos originales. Entre los elementos incautados se encuentran cajas planas, sellos adhesivos, hologramas, etiquetas internas, planchas de impresión, impresoras, tóners, tintas y otros materiales empleados para el ensamblaje de artículos tecnológicos.

Publicidad

"En total, fueron incautadas 25.862 unidades de insumos que utilizaban de manera ilegal la marca de una empresa de tecnología, entre los cuales se encontraron cajas planas, sellos adhesivos, hologramas, etiquetas internas, planchas de impresión, tóner, impresoras, tintas y otros insumos secos utilizados para el armado ilícito de mercancías, avaluados comercialmente en 2.743.000 dólares estadounidenses (USD)", indicaron las autoridades.

Según el análisis realizado por peritos certificados que participaron en el procedimiento, los elementos encontrados no cumplían con las características ni los estándares de autenticidad establecidos por el titular de la marca. Por esta razón, se concluyó que se trataba de productos que vulneraban los derechos de propiedad industrial.



La organización se dedicaría a falsificar productos tecnológicos

Durante las diligencias también fue encontrado un proveedor para pistola calibre 9 milímetros junto con siete cartuchos, material que fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su procedencia y posible relación con las actividades investigadas. El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, señaló que este tipo de operaciones forman parte de una estrategia orientada a proteger la economía legal y combatir las redes que se benefician del comercio ilícito.

Publicidad

El oficial explicó que las organizaciones que se dedican a la falsificación generan pérdidas económicas y también pueden afectar a los consumidores que adquieren productos sin garantía de calidad. Por esa razón, indicó que se continuará trabajando con diferentes entidades del Estado para identificar estas estructuras y llevar los casos ante la justicia. Las autoridades también destacaron la participación de expertos que ayudaron a identificar los productos y los insumos utilizados para su fabricación.

"Desde la Policía Nacional no vamos a permitir que las estructuras criminales sigan lucrándose de la falsificación y del comercio ilegal que afectan la economía del país y engañan a los colombianos. Con toda nuestra capacidad institucional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DIAN, estamos golpeando de manera directa estas redes criminales y enviando un mensaje claro: quien pretenda defraudar al Estado y vulnerar la propiedad industrial será identificado, judicializado y llevado ante la justicia", aseguró el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

La Policía Fiscal y Aduanera invitó a la ciudadanía a reportar cualquier información sobre comercialización ilegal de mercancías a través de la línea anticontrabando 159, el número de WhatsApp 321 394 2169 o el correo electrónico dispuesto por la institución.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co