Suba sigue sin agua: barrios afectados este 15 de septiembre y cuándo se restablece el servicio

Los trabajos para reparar la red matriz de acueducto ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, en la localidad de Suba, continuaron durante este lunes mientras cientos de usuarios permanecen a la espera de la normalización del servicio de agua. Según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, durante la jornada fue retirado el tramo de tubería afectado y se avanzó en la instalación de cuatro metros de una nueva red que reemplazará la infraestructura averiada.



La intervención se desarrolla en un punto estratégico del sistema de distribución y ha requerido maniobras técnicas complejas debido a las características del terreno y a la profundidad de la excavación. De acuerdo con la entidad, las labores se ejecutan a unos seis metros bajo tierra, lo que obligó a construir una excavación cercana a los 10 metros de diámetro para acceder a la red dañada. Además, fue necesaria la instalación de entibados, estructuras de contención utilizadas para evitar deslizamientos de tierra y garantizar condiciones seguras durante la reparación.

Las actividades programadas para la noche incluyen la instalación definitiva del nuevo tramo de tubería, trabajos de anclaje, soldadura y el posterior relleno de la excavación. Una vez concluyan estas fases, las cuadrillas iniciarán las pruebas operativas necesarias para restablecer el funcionamiento de la red.

Nuestro equipo técnico continúa trabajando en la reparación de la red matriz ubicada en la Avenida Ciudad de Cali con calle 139, en la localidad de Suba.



Durante la jornada, los operarios retiraron el tramo de tubería afectada y avanzaron en la instalación de cuatro metros de… https://t.co/RhmoiFTpD6 pic.twitter.com/h5N8pNMB7A — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) September 15, 2026

¿Cuáles son los barrios afectado por los cortes de agua en Suba?

La suspensión del servicio afecta principalmente a sectores ubicados entre las calles 132 y 170 y las carreras 98 y 118. Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entre los barrios impactados se encuentran Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos.



La Empresa de Acueducto señaló que la recuperación del servicio comenzaría de manera gradual durante el transcurso del martes. Sin embargo, advirtió que el regreso del agua no ocurrirá al mismo tiempo para todos los usuarios afectados. Esto se debe a que, una vez finalizada la reparación, la red debe recuperar progresivamente los niveles de presión y llenado necesarios para garantizar una distribución estable del suministro.



Por esa razón, los barrios ubicados en las zonas más alejadas de la red principal serán los últimos en recuperar el servicio, ya que el proceso de llenado se realiza de forma escalonada para evitar nuevas afectaciones en la infraestructura. La situación ha generado expectativa entre residentes y comerciantes de distintos sectores de Suba que permanecen pendientes de la normalización del suministro después de varios días de afectaciones.



Carrotanques seguirán operando mientras se normaliza el servicio

Mientras concluyen las obras, la distribución de agua potable mediante carrotanques continuará en los sectores afectados. La empresa recordó que este servicio puede solicitarse a través de la Acualínea 116, especialmente para conjuntos residenciales, instituciones y usuarios con necesidades prioritarias.

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La magnitud de la intervención también ha requerido coordinación con otras entidades distritales. En el sitio de la obra se cuenta con apoyo técnico para el manejo de redes eléctricas y con medidas especiales de movilidad debido al impacto que generan los trabajos sobre uno de los corredores más transitados del noroccidente de Bogotá. Por ahora, la atención está puesta en la evolución de las labores nocturnas, de las que dependerá el inicio de la recuperación gradual del servicio previsto para este martes en la localidad de Suba.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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