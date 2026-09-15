¿Dónde está Josephe Santamaría? Joven de 15 años desapareció tras entrar a TransMilenio

La familia de Josephe Santiago Santamaría, de 15 años, pide ayuda a la comunidad y a las autoridades para encontrar al menor de edad que desapareció desde el pasado jueves 10 de septiembre, luego de salir desu casa rumbo al colegio. Ante la falta de respuestas de los últimos días, sus conocidos decidieron salir a las calles con sus fotos y bloquear la calle 80 con carrera 77 de Bogotá para exigir que se tomen acciones prioritarias en su búsqueda.



Lo que se sabe sobre Josephe Santiago Santamaría

De acuerdo con lo que ha revelado la familia de Josephe, la última vez que el menor de edad fue visto cuando pasó por el parque Tisquesusa y llegó a la estación de TransMilenio de la calle 77. A través de redes sociales, la familia del menor de edad publicó un cartel de búsqueda con una foto de él y detalles sobre su desaparición.

En la publicación se informa que, al momento de desaparición, el joven vestía un buzo beige con capota, un pantalón de sudadera azul oscuro con una una franja verde y blanca a los lados y tenis azul oscuro. Pero desde ese punto se desconoce su paradero.

La familia Santamaría enfrenta momentos de incertidumbre y angustia desde ese jueves, cuando Josephe no regresó a su casa después del colegio. La última imagen que se tiene del joven es precisamente en la estación de TransMilenio de La Granja, donde se ve que está a la espera del articulado junto algunos compañeros de clase. Esta imagen se ha convertido en el último registro que el círculo cercano del menor tiene sobre sus movimientos de ese día.



Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, la familia decidió realizar una manifestación en inmediaciones a la estación de TransMilenio en la que se vio al joven por última vez. El bloqueo empezó en horas de la tarde del lunes 14 de septiembre y se extendió hasta horas de la noche, causando problemas de movilidad en el sector.



Jhon Mauricio Santamaría, padre de Josephe, detalló en la manifestación que "la única información que tengo es una foto en la que está en la estación de la 77 y de ahí no he logrado ver nada más, no tengo nada más información. Las autoridades se comunican conmigo y dicen que están activando la ruta, pero no hay claridad".

🚨 ¡Josephe Santiago debe volver a casa!



Josephe Santiago Santamaría, un estudiante de 15 años, está desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. El último registro que se tiene de él, según informa su familia, es cuando salió de su colegio y posteriormente fue ubicado en la… pic.twitter.com/8g5FNGRo19 — Quena Ribadeneira- Concejala de Bogotá (@QuenaRibadeneir) September 15, 2026

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co