“La Mala Madre” instrumentalizó a su hijo de 12 años para que robara en Bogotá y lo abandonó

Alias “La Mala Madre” es señalada de instrumentalizar a su propio hijo, de 12 años, para que robara en establecimientos comerciales mientras que ella creaba una distracción. Esta mujer fue capturada por las autoridades en Bogotá, quienes dieron a conocer el caso y cómo dieron con ella, después de que esta mujer dejara a su hijo abandonado en un intento de robo fallido.



Así operaría “La Mala Madre” en el sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reveló que el hurto se habría intentado en un establecimiento comercial de Patio Bonito, barrio de Kennedy. De hecho, se presume que desde hace varias semanas venían ocurriendo estos robos en distintos locales. El niño era quien ingresaba para robar efectivo y celulares que tuviera a la vista. En el último robo, la mujer de nacionalidad venezolana ingresó al local con un hombre mayor de edad y con el menor. Mediante distracciones, la pareja logró distraer a la empleada de turno para que el niño diera inicio a su cometido. El menor se fue hasta la caja registradora, al parecer con el propósito de sustraer de ella un millón de pesos en efectivo que reposaban en su interior. En el intento, el administrador del local se dio cuenta del hurto y llamó a la línea de emergencias.

Esto dio paso a una huida que tuvo forcejeo de por medio y causó daños en elementos del establecimiento que se avaluaron en nueve millones de pesos. Los dos adultos abordaron un taxi que los esperaba fuera del negocio y huyeron sin el niño, que quedó abandonado dentro del local. El menor fue aprehendido. Solo momentos después, los uniformados iniciaron la búsqueda de este vehículo amarillo, que fue encontrado unas cuadras más adelante, por lo que pudieron efectuar la captura de los individuos.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto. De momento, permanecen en una URI de Kennedy. El vehículo fue inmovilizado y el menor de edad fue dejado a disposición de la autoridad competente con el fin de activar la ruta de atención integral y el restablecimiento de sus derechos.

Radiografía del crimen en Kennedy

De acuerdo con las cifras suministradas por la Policía Metropolitana, en la localidad de Kennedy se ha reducido en un 25 % la cifra de hurtos a comercios, que equivale a 123 casos menos a comparación del periodo anterior. Además, se han efectuado 2.284 capturas en flagrancia por diferentes delitos.

Tras este caso, la Policía Nacional rechazó de manera contundente la instrumentalización de menores para la comisión de delitos e invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad o convivencia, a través de la línea 123 o al CAI más cercano.

María Paula Rodríguez Rozo

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