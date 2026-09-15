Hizo pasar los cuerpos por pasajeros: exmilitar confesó el feminicidio de su pareja e hijastra

Un hombre de 44 años aceptó los cargos presentados en su contra por el doble homicidio de una mujer y de su hija de 11 años en unos hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre en Bogotá. El sujeto fue capturado dos días después de cometer el crimen, cuando salió de la ciudad y en el vehículo transportaba los dos cuerpos sin vida.



Tras su captura, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Recientemente, en la audiencia el sujeto aceptó los cargos y, por orden de un juez de control de garantías, deberá cumplir con una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se establece su condena.



Intentó huir con los cuerpos de sus víctimas en un carro

La Fiscalía ha revelado que las víctimas eran la pareja sentimental y la hijastra de Dionnys David Fonseca Turizo, como fue identificado el hombre de 44 años que además es un exmilitar. Según la reconstrucción de los hechos, la niña de 11 años fue asesinada primero en la casa en la que vivían en el barrio Betania, en la localidad de Usme. El hombre presuntamente asfixió a la menor de edad cuando esta salía rumbo al colegio, como represalia contra su madre por el altercado que se había presentado anteriormente.

Unas horas más tarde, Keila Ortiz Salas, la mamá de la niña, terminó su jornada laboral y regresó a la casa, donde la esperaba Fonseca Turizo que ya había escondido el cuerpo sin vida de la menor. El hombre engañó a su pareja diciéndole que le tenía una sorpresa y le vendó los ojos. En ese momento, según los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, el exmilitar de 44 años atacó a la mujer con un arma cortopunzante hasta quitarle la vida.

Durante dos días, Dionnys David Fonseca Turizo estuvo en el inmueble junto a los dos cuerpos sin vida tratando de limpiar los rastros del crimen. Los investigadores determinaron que el sujeto escondió todo material que pudiera incriminarlo en el doble homicidio, alteró las escenas del crimen y limpió todo rastro de sangre en la vivienda. Cuando pensó que todo estaba en orden, empezó su plan de escape.



En la madrugada del pasado miércoles 9 de septiembre, Fonseca Turizo le cambió la ropa a los cuerpos sin vida de su pareja y su hijastra y los ubicó en los asientos de su vehículo. Los detalles de la investigación indicaron que ubicó el cuerpo de Keila Ortiz en el asiento del copiloto y el de la menor de 11 años en la parte de atrás. Así emprendió camino y logró salir de la ciudad; su plan inicial era llegar a La Guajira, pero horas más tarde cambió el rumbo y decidió dirigirse hacia Villavicencio.



Sin embargo, en el camino otros conductores encendieron las alertas de las autoridades al notar que los pasajeros de ese vehículo no reaccionaban. Fue gracias a estos avisos que las autoridades lograron detener el carro a las 8:30 de la noche del 9 de septiembre a la altura del kilómetro 17+300 de la vía al Llano, en el sentido Villavicencio-Bogotá, jurisdicción del municipio de Chipaque (Cundinamarca).

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Los uniformados se encontraron con la macabra escena, el conductor identificado como Dionnys David Fonseca se movilizaba con dos cuerpos sin vida, haciéndolos pasar por pasajeros, por lo que fue capturado en flagrancia. El exmilitar ahora permanece privado de la libertad, tras haber aceptado cargos por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, mientras está a la espera de que se establezca la respectiva condena.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co