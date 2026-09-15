Accidente entre cuatro vehículos en la vía Bogotá-Mosquera: dos camiones terminaron volcados

Un accidente múltiple registrado este martes en la vía Bogotá-Mosquera genera una fuerte afectación en la movilidad de este corredor. De acuerdo con el reporte de Tránsito Bogotá, en el siniestro están involucrados cuatro vehículos: un automóvil, un tractocamión tipo niñera y dos camiones, estos últimos terminaron volcados sobre la vía.



El hecho se presenta en el kilómetro 0+50 de la vía Bogotá-Mosquera, sobre la avenida Centenario, donde organismos de emergencia y personal de la concesión atienden la situación.

Imágenes difundidas en redes sociales permiten observar la magnitud del accidente. En ellas se ven algunos de los vehículos volcados y las afectaciones que se presentan en el corredor, mientras las autoridades trabajan para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de la movilidad.

#AEstaHora Organismos de emergencia y personal de la concesión atienden un siniestro múltiple en la vía Bgtá-Mosquera, entre un automóvil, un tractocamión tipo niñera y dos camiones que sufren volcamiento.



🔴🔴Paso totalmente detenido sobre la Av. Centenario en ambos sentidos. https://t.co/zd3iAFWQK2 pic.twitter.com/uGKvhCAdn4 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 15, 2026

Así está la movilidad

En un primer reporte, las autoridades informaron que el paso se encontraba totalmente detenido en ambos sentidos de la avenida Centenario, lo que provocó un fuerte represamiento vehicular en este punto de conexión entre Bogotá y Mosquera.



A las 12:40 p.m., Tránsito Bogotá reportó que la congestión se mantenía en ambos sentidos debido al siniestro vial registrado en el corredor.



Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores que ingresan o salen de Bogotá por este sector utilizar la calle 80 como alternativa.

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Para quienes se dirigen hacia el occidente de la ciudad, específicamente hacia sectores como Recodo, San Pablo, Puente Grande o zonas aledañas, la recomendación fue tomar la avenida Esperanza o la calle 26.

La movilidad presenta diferentes condiciones dependiendo del sentido. Para los vehículos que salen de Bogotá se reportó paso controlado sobre dos carriles, mientras que el ingreso a la ciudad permanecía con el tráfico detenido.

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Recientemente, Tránsito Bogotá informó una modificación en la operación y señaló que se habilitó el paso en sentido occidente-oriente sobre la avenida Centenario. Sin embargo, las autoridades reportaron que el tránsito continúa lento en la zona.

Según informó Blu Radio, uno de los automotores llevaba cerdos y algunos de los animales salieron del vehículo después del siniestro y se desplazaron hacia un barrio ubicado en inmediaciones del lugar del accidente.

Cabe destacar que hasta el momento, no se han entregado detalles sobre las causas del accidente ni un balance de personas lesionadas. La Unidad de Tránsito de Bogotá permanece en el sector apoyando las labores de gestión del tráfico, mientras organismos de emergencia y personal de la concesión continúan atendiendo el accidente múltiple.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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