Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
MARÍA CLAUDIA TARAZONA
GUSTAVO PETRO
MIGUEL URIBE TURBAY
LUIS FERNANDO MURIEL
DAYRO CON SUSO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Desea despedir a Miguel Uribe? Recomendaciones oficiales para asistir a la cámara ardiente

¿Desea despedir a Miguel Uribe? Recomendaciones oficiales para asistir a la cámara ardiente

La Policía Nacional compartió los requerimientos para ingresar a los honores póstumos del senador. Conozca los detalles aquí.

Cámara Ardiente
El féretro ya se encuentra en el Congreso.
Captura de pantalla.
Por: Laura Camila Ramos
|
Actualizado: agosto 11, 2025 09:33 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

Tras el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto, el Congreso de la República anunció que el pueblo colombiano podrá participar de los honores póstumos en la Cámara Ardiente del congresista.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Uribe permanecía en estado grave en la Fundación Santa Fe, desde el 7 de junio, luego del atentado del cual fue víctima cuando pronunciaba un discurso en un acto de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Un adolescente que estaba entre la multitud desenfundó un arma y le disparó en repetidas ocasiones.

Agenda de la Cámara Ardiente

El Congreso de la República difundió la programación oficial y las disposiciones de seguridad para las exequias del senador. El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que familiares, congresistas y ciudadanía podrán rendir homenaje al legislador.

  • Lunes 11 de agosto – 3:00 p.m.: Instalación de la Cámara Ardiente, con ingreso exclusivo para familiares, amigos y congresistas.
  • Martes 12 de agosto – 8:30 a.m. a 6:00 p.m.: Apertura al público general, con acceso controlado por la Plaza de Bolívar y medidas de seguridad del Congreso.
  • Miércoles 13 de agosto – 9:00 a.m.: Homenaje del Congreso de la República y traslado del féretro a la Catedral Primada de Colombia.

Durante estas jornadas, la agenda legislativa y demás eventos en el Capitolio quedarán suspendidos, y se cancelarán visitas guiadas y actividades masivas.

Medidas de seguridad para el ingreso

Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo del homenaje, la Policía Nacional implementará controles estrictos en los accesos. No se permitirá el ingreso de:

  • Bolsos, maletas, morrales o carteras grandes.
  • Sombrillas, paraguas, bastones extensibles o trípodes.
  • Armas de fuego, armas blancas, cortopunzantes o herramientas metálicas.
  • Objetos contundentes como palos, bates, tubos, cadenas o martillos.
  • Aerosoles o sustancias químicas (gas pimienta, sprays de defensa personal).
  • Explosivos, bengalas o líquidos inflamables.
  • Equipos electrónicos no autorizados como drones o radios portátiles.
  • Botellas de vidrio o envases metálicos rígidos.
  • Alimentos y bebidas, salvo por razones médicas.
  • Pancartas, banderas o material que obstruya la visibilidad o altere el orden.
  • Elementos que generen ruido como pitos, tambores o megáfonos.

El ingreso estará sujeto a registro personal y verificación de identidad por parte del personal de seguridad. Las autoridades recomiendan asistir solo con documentos y pertenencias estrictamente necesarias para facilitar el acceso y preservar el carácter solemne del acto.

Últimas Noticias

  1. Féretro de Miguel Uribe
    El féretro de Miguel Uribe Turbay en la Cámara Ardiente.
    Colprensa - Lina Gasca

    Así fue el momento en el que el féretro de Miguel Uribe Turbay ingresó al Congreso

  2. Estudiantes que no alcancen este puntaje deberían repetir la Prueba Saber 11
    Getty Images/ Colprensa

    Este es el puntaje que podría obligar a estudiantes a repetir pruebas Saber 11 del Icfes en 2025

LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Miguel Uribe Turbay