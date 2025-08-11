¿Desea despedir a Miguel Uribe? Recomendaciones oficiales para asistir a la cámara ardiente

Tras el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto, el Congreso de la República anunció que el pueblo colombiano podrá participar de los honores póstumos en la Cámara Ardiente del congresista.

Uribe permanecía en estado grave en la Fundación Santa Fe, desde el 7 de junio, luego del atentado del cual fue víctima cuando pronunciaba un discurso en un acto de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Un adolescente que estaba entre la multitud desenfundó un arma y le disparó en repetidas ocasiones.



Agenda de la Cámara Ardiente

El Congreso de la República difundió la programación oficial y las disposiciones de seguridad para las exequias del senador. El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que familiares, congresistas y ciudadanía podrán rendir homenaje al legislador.



Lunes 11 de agosto – 3:00 p.m. : Instalación de la Cámara Ardiente, con ingreso exclusivo para familiares, amigos y congresistas.

: Instalación de la Cámara Ardiente, con ingreso exclusivo para familiares, amigos y congresistas. Martes 12 de agosto – 8:30 a.m. a 6:00 p.m .: Apertura al público general, con acceso controlado por la Plaza de Bolívar y medidas de seguridad del Congreso.

.: Apertura al público general, con acceso controlado por la Plaza de Bolívar y medidas de seguridad del Congreso. Miércoles 13 de agosto – 9:00 a.m.: Homenaje del Congreso de la República y traslado del féretro a la Catedral Primada de Colombia.

Durante estas jornadas, la agenda legislativa y demás eventos en el Capitolio quedarán suspendidos, y se cancelarán visitas guiadas y actividades masivas.



Medidas de seguridad para el ingreso

Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo del homenaje, la Policía Nacional implementará controles estrictos en los accesos. No se permitirá el ingreso de:



Bolsos, maletas, morrales o carteras grandes.

Sombrillas, paraguas, bastones extensibles o trípodes.

Armas de fuego, armas blancas, cortopunzantes o herramientas metálicas.

Objetos contundentes como palos, bates, tubos, cadenas o martillos.

Aerosoles o sustancias químicas (gas pimienta, sprays de defensa personal).

Explosivos, bengalas o líquidos inflamables.

Equipos electrónicos no autorizados como drones o radios portátiles.

Botellas de vidrio o envases metálicos rígidos.

Alimentos y bebidas, salvo por razones médicas.

Pancartas, banderas o material que obstruya la visibilidad o altere el orden.

Elementos que generen ruido como pitos, tambores o megáfonos.

El ingreso estará sujeto a registro personal y verificación de identidad por parte del personal de seguridad. Las autoridades recomiendan asistir solo con documentos y pertenencias estrictamente necesarias para facilitar el acceso y preservar el carácter solemne del acto.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

