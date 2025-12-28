Hombre, al parecer borracho, ingresó a fiesta familiar en Medellín e hirió a seis personas

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia, informó sobre el ataque con arma cortopunzante a seis personas que estaban en una reunión familiar en el barrio Santa Margarita de la comuna de Robledo, en la ciudad de Medellín. (Lea también: VIDEO| Indignación por golpiza a agente de Tránsito en Cali tras imponerle comparendo a motociclista)

Según las autoridades, gracias a la oportuna reacción médica, los ciudadanos apuñalados no sufrieron lesiones de gravedad.



El agresor no logró escapar

De acuerdo con la información oficial, las autoridades fueron alertadas a través de la línea 123.

“Al llegar al lugar, nuestras patrullas encontraron varias personas lesionadas. Según la información recopilada, un sujeto, en aparente estado de embriaguez y portando un arma cortopunzante, llegó de manera agresiva al sitio y atacó a quienes se encontraban celebrando un cumpleaños”, detalló el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



El oficial informó los lesionados fueron “cinco hombres y una mujer con edades entre los 31 y los 34 años, así como un adulto mayor de 78 años”, quienes sufrieron heridas en “diferentes partes del cuerpo, como cuello, rostro, región costal y extremidades”.



El presunto agresor fue capturado en el lugar del ataque y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, se desconoce si tenía algún tipo de vínculo con las víctimas. (Lea también: Rescatan en Medellín a tres niños de 2, 5 y 6 años, que estaban solos en casa: olía a quemado)



Cuatro personas murieron en Navidad, en el Valle de Aburrá

El general Castaño aseguró que lo ocurrido en la fiesta familiar “no es un hecho aislado. Solo durante la noche del 24 de diciembre, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá atendió más de 1.600 llamadas relacionadas con riñas, con intolerancia social, con violencia intrafamiliar”.

Además, en la fecha de Navidad, de manera dolorosa, cuatro personas perdieron la vida como consecuencia de riñas con armas blancas”, agregó.

El oficial expresó su preocupación por este tipo de situaciones e insistió “en el llamado al uso moderado del licor, a la resolución pacífica de los conflictos y al respeto por la vida, al respeto por los derechos de los demás. Ninguna discusión, ningún exceso, ninguna diferencia justifica la violencia y mucho menos la pérdida de una vida humana. La vida es el bien más valioso que tenemos. Cuidarla es una responsabilidad individual y colectiva”.

Insistió en “hacer un llamado serio y responsable a la reflexión colectiva sobre el comportamiento social durante esta temporada de celebraciones decembrinas. Estas fechas están pensadas para compartir en familia, para el encuentro con los seres queridos”.

Por eso, invitó “a todos los ciudadanos a mejorar su comportamiento social, a pensar antes de actuar y a convertir estas fechas en unos verdaderos espacios de paz, de reconciliación, de amor, de respeto en la familia, para que la intolerancia no siga robándonos la tranquilidad ni enlute familias, ni personas que tengan que ir a visitar a sus familiares en los hospitales”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co