CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre, al parecer borracho, ingresó a fiesta familiar en Medellín e hirió a seis personas

El hecho se produjo en una fiesta de cumpleaños. Uno de los atacados es un adulto mayor. Solo en la noche del 24 de diciembre, se reportaron más de 1.600 llamadas relacionadas con riñas en el Valle de Aburrá.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 28 de dic, 2025
Hombre, al parecer borracho, ingresó a fiesta familiar en Medellín e hirió a seis personas
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

