¿Dónde roban más en Bogotá? Esta es la localidad que registra más denuncias en lo que va de 2026

La gente en Bogotá está percibiendo a la ciudad entre insegura y muy insegura. Así lo reveló recientemente la Encuesta Bienal de Culturas 2025, que realizó la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Día a día, los ciudadanos viven o son testigos de casos de hurto y más fenómenos que surgen a raíz de la delincuencia común. Estas experiencias no solo dejan una percepción, también cifras e interrogantes que miden la citación de seguridad actual.



Los sondeos de este estudio hecho por la administración distrital, por un lado, revelan que la percepción de inseguridad subió 6,7 puntos (73,4 %) y la de inseguridad subió 2 puntos (3,4 %).

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Las denuncias por el delito de hurto a personas ha registrado 6.588 casos menos, lo que se traduce en una disminución del 14 %. Noticias Caracol conoció las cifras que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá y cuál es la localidad que tiene más casos registrados.

El Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, que muestra información con corte al 30 de abril, muestra que la reducción es de 7,27 %. Cabe decir que esta plataforma está en constante retroalimentación conforme se conocen denuncias. Según la base de datos, para este primer trimestre de 2026 se han denunciado 41.777 hurtos a personas. Para la misma temporada en 2025, las autoridades ya tenían registro de 44.407 robos, lo que refleja una reducción de 3.230 casos.



La institución señala que este año ya se han capturado a 1680 delincuentes en flagrancia y 532 por orden judicial.



La base de datos disponible de la Policía posiciona a Suba como la localidad con mayor incidencia en este delito según variables estadísticas y las denuncias presentadas por la ciudadanía.

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Por otro lado, los datos de las autoridades muestran que las localidades con menor incidencia en hurto a personas son:

Usme

Tunjuelito

Antonio Nariño

Rafael Uribe

Ciudad Bolívar

¿Cómo denunciar hurto a personas?

Para denunciar un hurto a personas en Colombia, puede utilizar las plataformas virtuales de la Policía Nacional o Fiscalía, llamar a la línea 122 (Fiscalía) o acudir presencialmente a URI, CAI o Casas de Justicia. Para este proceso es vital relatar los hechos detallando tiempo, modo y lugar para que las autoridades tengan registros con mayor precisión .

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María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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