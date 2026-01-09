¿Desde cuándo subirá pasaje de TransMilenio a $3.550? Estas personas tendrán algunos viajes gratis

La administración de Bogotá anunció una actualización en la tarifa de TransMilenio por primera vez en 2026. El aumento responde a la obligación de ajustar las tarifas de transporte público cuando cambian variables económicas clave, como el salario mínimo, los combustibles y los costos operacionales. En la práctica, estos insumos representan cerca del 20 % de los costos totales del sistema.

El proyecto de presupuesto inicial para el año excluía un ajuste tarifario parcial de 7,8 %, que se estimó en $3.450 por viaje. Sin embargo, el alza histórica del salario mínimo —que quedó en un 23 % para 2026— obligó a recalcular los costos de operación. Como resultado, el aumento definitivo del pasaje se fijó en $350 por viaje, lo que dejó el valor total en $3.550.



El proyecto de decreto fue presentado el 31 de diciembre de 2025 y adoptado tras su publicación. La publicación formal incluyó un periodo para recibir comentarios públicos antes de su adopción definitiva.



¿Desde cuándo aplicará el pasaje de TransMilenio a $3.550?

La nueva tarifa de $3.550 estará vigente a partir del miércoles 14 de enero de 2026. No se aplicará antes, ya que debe completarse el proceso administrativo, que incluyó la convocatoria pública para comentarios, la firma del decreto y su promulgación por parte del Distrito. Desde esa fecha, la tarifa unificada aplicará tanto en rutas troncales como en zonales y en TransMiCable, manteniendo las mismas condiciones de operación tarifaria en todo el SITP.



¿Qué personas tendrán gratis pasajes de TransMilenio?

Se mantendrá la asignación de pasajes gratuitos a poblaciones incluidas en el programa Ingreso Mínimo Garantizado. Para enero de 2026, se estima que más de 740.000 personas recibirán este beneficio. Los grupos beneficiados incluyen:



Personas mayores de 62 años (aproximadamente 343.000 beneficiarios).

Personas con discapacidad (aproximadamente 161.000 beneficiarios).

Ciudadanos en condición de pobreza extrema o moderada (aproximadamente 238.000 beneficiarios).

Estos pasajes gratuitos se cargan en la tarjeta personalizada TuLlave desde el 1 de enero de 2026, bajo la estrategia de recarga automática del Distrito. Cada beneficiario recibirá una cantidad de pasajes dependiendo de su perfil en el Sisbén, hasta un máximo de doce por mes. Para acceder al beneficio, es necesario contar con una tarjeta TuLlave personalizada. Esta debe estar vinculada al usuario para que el sistema reconozca su condición socioeconómica y cargue automáticamente los pasajes en su tarjeta.



Según la Secretaría de Integración social, la cantidad de pasajes varía de acuerdo con la clasificación Sisbén y la condición social del beneficiario.



Personas con discapacidad: entre 1 y 12 viajes al mes

Personas mayores de 62 años: entre 1 y 8 viajes al mes

Personas en pobreza extrema o moderada: entre 5 y 7 viajes al mes

Habitantes de calle vinculados a programas de resocialización: hasta 22 viajes al mes

¿Por qué subió tanto el pasaje de TransMilenio y SITP?

Según la Alcaldía de Bogotá, "el incremento propuesto de $350 pesos representa una variación del 10,9%, porcentaje inferior al observado en los principales indicadores de costos, como las variaciones registradas en combustibles y el ajuste del salario mínimo para 2026":

"Además, debido a que los costos del SITP son superiores a los ingresos tarifarios, cualquier ajuste tiene un efecto en la reducción del déficit, por lo tanto, el ajuste propuesto contribuye a mitigar y reducir la presión sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria - FET", agregó.

El aumento no será exclusivo de los buses troncales. La tarifa de $3.550 se aplicará también en rutas zonales del SITP, en TransMiCable y en los sistemas integrados del transporte público de Bogotá. Además, se mantiene la ventana de transbordo gratuito de 125 minutos, permitiendo hasta dos transbordos sin costo adicional.

