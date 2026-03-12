TransMilenio se pronuncia sobre muerte de estudiante del Externado arrollada por articulado

Como Jhoana Katerine Agreda Jamioy fue identificada la estudiante de 21 años de la Universidad Externado que fue arrollada por un bus de TransMilenio el pasado martes en inmediaciones de la estación Las Aguas, en el centro de Bogotá.



Jhoana era estudiante de sexto semestre de antropología del Externado. Noticias Caracol conoció que la oficina de Bienestar de la universidad se encuentra dándole apoyo a la familia de la joven para poder sepultarla.

TransMilenio, por su parte, emitió un comunicado en el que dice lo siguiente: “Con relación al siniestro vial con un peatón registrado en la noche del 10 de marzo de 2025, TransMilenio informa que el hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular".

Agregó la empresa de transporte que, “para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos. TransMilenio lamenta lo ocurrido, realiza seguimiento al caso y continuará reforzando las medidas de control y monitoreo con el fin de garantizar la seguridad operacional del sistema”.



Finalmente, la compañía señaló que “estará atenta a cualquier requerimiento de las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes”.



La víctima del accidente de tránsito era de origen indígena. Las autoridades se encuentran investigando la responsabilidad del conductor del bus en los hechos.



Cifras de muertos por accidentes de tránsito en Bogotá

En lo corrido del año 2026, en Bogotá se han reportado 45 personas fallecidas en accidentes de tránsito en la ciudad. Esta cifra se redujo en un 8,16% con relación al mismo periodo del año 2025, cuando para la misma fecha se habían registrado 49 personas muertas en siniestros viales.

A nivel nacional, en lo corrido del año se han reportado 661 personas muertas en accidentes de tránsito, lo que significa un aumento del 3,44%, con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando las autoridades registraron la muerte de 639 ciudadanos en accidentes de tránsito.

