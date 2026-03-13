Taxista borracho atropelló a cuatro policías en Bogotá: esto se sabe

Una nueva imprudencia de conductores bajo los efectos del alcohol es noticia en Bogotá. En esta ocasión el Ojo de la Noche de Noticias Caracol conoció que en la madrugada de este viernes 13 de marzo cuatro policías fueron atropellados por un taxista en estado de embriaguez en la localidad de Ciudad Bolívar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según reportó la Policía Metropolitana de Bogotá, los cuatro efectivos se encontraban llevando a cabo un procedimiento en el barrio Capri, cerca a los límites con Lucero Alto, cuando el taxista pasó por la zona y omitió la señal de pare que le hicieron los uniformados.



¿Qué se sabe del taxista en estado de embriaguez que atropelló policías?

Los hechos ocurrieron pasadas las 2:00 de la madrugada, según informó la policía en su informe preliminar. Los uniformados se encontraban llevando a cabo labores oficiales, que no estaban relacionadas con el taxista. Sin embargo, cuando el vehículo pasó por la calle en la que estaban los uniformados, estos le dieron la orden de que se detuviera.

El taxista hizo caso omiso a la señal de pare de los policías y, al contrario, aumentó la velocidad atropellando a varios de ellos. El teniente coronel Carlos Torres, oficial de inspección de la policía, detalló que los uniformados "se encontraban realizando una actividad de registro y control a una persona, atendiendo un requerimiento ciudadano. En ese momento un taxi pasa a alta velocidad y arrolla a los uniformados".



En el lugar se llevó a cabo una persecución, por parte de los policías para alcanzar al taxista que intentó escapar, pero por fortuna fue alcanzado y detenido. Mientras esto ocurría, otros oficiales llegaron al sitio para atender de primera mano a sus compañeros. Minutos más tarde llegaron las ambulancias y paramédicos que atendieron a los heridos y los trasladaron a diferentes centros médicos del occidente de la ciudad.



El conductor, de quien por ahora se sabe que tiene 29 años, fue trasladado hasta la oficina de Medicina Legal en la URI de Puente Aranda donde se oficializó su detención y se le realizaron las respectivas pruebas de alcoholemia que demostraron que estaba conduciendo su vehículo en estado de embriaguez.

Publicidad

Tras el debido proceso, el taxista permanece detenido en la URI y deberá responder por haber ignorado a la señal de pare de los oficiales, por conducir en estado de embriaguez y por agresión a las autoridades.

Los cuatro uniformados se recuperan de las lesiones que les dejó el incidente. El teniente coronel Carlos Torres indicó que "los uniformados presentan lesiones pero afortunadamente no son de gravedad".



¿Cuáles son las sanciones por conducir en estado de embriguez?

El Código Nacional de Tránsito contempla como una de las infracciones más graves de los conductores el manejar un vehículo en estado de embriaguez. Pero esto se vuelve mucho más grave si, en ese estado, atropella a una o más personas, lo que lo llevará a enfrentar fuertes sanciones del sistema judicial.

Publicidad

Además de arriesgarse a la suspensión o cancelación definitiva de la licencia y la inmovilización inmediata del vehículo, dependiendo del grado de alcohol detectado en su organismo, también puede enfrentar multas que oscilan entre los 1.7 millones y hasta superar los 60 millones de pesos.

NOTICIAS CARACOL