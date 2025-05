Ella es la vendedora de empanadas que se enfrentó a encapuchados durante protesta en barrio Verbenal

Disturbios y bloqueos se presentaron se presentaron en varios puntos de Bogotá durante la jornada de protestas de este miércoles 28 de mayo. El primer día del paro nacional, convocado por las centrales obreras para defender la reforma laboral y la consulta popular que ha planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro, terminó con varios enfrentamientos entre la fuerza pública y encapuchados. En algunos sectores hubo afectación de bienes públicos, como estaciones de Transmilenio y semáforos de varias vías.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En horas de la tarde y la noche del primer día de paro, cientos de usuarios de transporte público tuvieron que caminar hasta sus casas debido a la suspensión del servicio de varias estaciones de Transmilenio. Se calcula que hubo más de dos millones de personas afectadas. El Portal Américas, la avenida Cali con Suba y el sector de Yomasa en Usme. fueron algunos de los lugares donde hubo desmanes por parte de encapuchados.

En en el norte de la capital colombiana, específicamente en el barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, la comunidad discutió con encapuchados que pretendían bloquear la vía principal de la zona. Impulsados por una vendedora ambulante, comerciantes y comunidad evitaron que los manifestantes bloquearan la calle con palos y llantas, e hicieron que se fueran del lugar. El periodista de Noticias Caracol Edward Porras, de El Ojo de la Noche, habló con la mujer que lideró la disputa por proteger su barrio.

Publicidad

"Nos apoyamos y salimos, no vamos a permitir que el barrio nos lo conviertan en violencia. Eso se llama vandalismo. Eso no es protesta. Vea noticias", le gritaba la mujer a los encapuchados en un video compartido en redes sociales. Se trataba de Yaneth Franco, una vendedora de empanadas, chorizos y pasteles que lleva trabajando en el barrio dos décadas. "Todo el mundo ya tenía las puertas cerradas porque ellos ya habían empezado a prender candela y traer cosas ahí. Yo no podía permitir eso", le dijo Franco a Noticias Caracol.

La vendedora aseguró que los encapuchados a los que se enfrentó eran todos jóvenes y los conocía desde hacía años. "Es que son niños los que estaban en la protesta. El más adulto que estaba ahí tendría por ahí 20 años. Me enfrenté a todos y les dije: ¿Usted tiene esposa e hijos? ¿Educa muchachos? Yo si educo hijos. Entonces cómo no nos van dejar trabajar. Cómo voy a perder toda la comida que había hecho", comentó la mujer.

Publicidad

"Es importante sentir este respaldo, este apoyo. Así como el de la señora Yaneth hoy, mucha comunidad, muchos comerciantes, mucha gente molesta e indispuesta, rodeo a la Policía Metropolitana de Bogotá", dijo a este medio el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén, quien le agradeció a la vendedora y a los demás comerciantes el apoyo para enfrentar a los manifestantes que querían bloquear el barrio.



Paro nacional para este jueves 29 de mayo

Para este jueves 29 de mayo se espera una segunda jornada de protestas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que el Distrito cuenta con 700 gestores, tanto de convivencia como de diálogo, y 1.200 efectivos de la Policía, incluyendo a los uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Undmo) para manejar las situaciones que se puedan presentar durante las movilizaciones. El mandatario también dijo que se mantendrá el Puesto de Mando Unificado para garantizar los derechos y la seguridad de los ciudadanos.

"La protesta social es válida y legítima, pero en ningún momento debe ir en contra del bienestar o de la dignidad de las personas. Es tan válido el derecho a la manifestación como el no ser parte de ella", se lee en un mensaje de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL