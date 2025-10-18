En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Dura respuesta de alcalde Galán tras ataque con flechas que dejó a 4 policías heridos: "Premeditado"

Dura respuesta de alcalde Galán tras ataque con flechas que dejó a 4 policías heridos: "Premeditado"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció tras los enfrentamientos ocurridos durante las protestas de este viernes 17 de octubre en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Noticias Caracol conoció que los uniformados lesionados no tienen heridas de gravedad.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 18 de oct, 2025
COLPRENSA

