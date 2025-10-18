Dura respuesta de alcalde Galán tras ataque con flechas que dejó a 4 policías heridos: "Premeditado"

Durante la tarde de este viernes 17 de octubre, Bogotá vivió una jornada de intensas manifestaciones que derivaron en graves enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la Policía Metropolitana. Los hechos se registraron en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y dejaron como saldo cuatro uniformados heridos. Ante la situación, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó los ataques como “organizados y premeditados”, y ordenó el uso de la fuerza para recuperar el orden en la capital.

El mandatario distrital se pronunció inicialmente a través de su cuenta en X, donde responsabilizó a “delincuentes y milicias de choque” por los hechos. “Lo sucedido hoy en Bogotá, en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, fue un ataque organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque”, escribió. Galán explicó que una vez iniciaron las agresiones, dio la instrucción a la Policía de Bogotá de actuar para controlar la situación: “Inmediatamente empezaron los ataques, ordené el uso de la fuerza por parte de la @policiabogota para retomar el orden. Lo haremos las veces que sea necesario para proteger a los bogotanos y resguardar su integridad y sus bienes”.



En su mensaje, el alcalde exigió además al Gobierno Nacional el desmonte de los grupos que, según dijo, estarían detrás de estos ataques. “Le exijo al Gobierno Nacional el desmonte de estos grupos armados. No puede estar negociando con milicias de choque que atacan con flechas y artefactos explosivos a la fuerza pública. En Bogotá la violencia no tiene cabida y seguiremos acudiendo al uso legítimo de la fuerza las veces que sea necesario para garantizar el orden público en la ciudad”, agregó.

En la misma publicación, el mandatario publicó un video ampliando su declaración y reiterando su rechazo a los hechos. En su intervención aseguró que los agresores actuaron de manera planeada: “Hoy un grupo de delincuentes, algunos de ellos encapuchados, de manera premeditada, planeada, evidentemente, se organizaron para atacar a la policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos con artefactos explosivos, incendiados, con flechas, con arcos. Rechazamos estos hechos”.



Galán sostuvo que la Policía actuó bajo su instrucción directa para contener la situación y que, "por medio de la fuerza, controlara la situación con tanquetas y con otras herramientas. Y lo haremos las veces que sea necesario”, dijo. Además, lamentó que cuatro miembros de la institución resultaran heridos. Noticias Caracol conoció que los uniformados lesionados no tienen heridas de gravedad. Hasta el momento, uno fue dado de alta, mientras que los tres restantes están en seguimiento.

El mandatario local, por su parte, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a los responsables. “Yo les pido que inmediatamente la Fiscalía General de la Nación investigue a esos grupos y a los miembros de esos grupos que promovieron estos hechos hoy en Bogotá. Esos son hechos violentos que no podemos, por ningún motivo, dejar pasar”. Hay que destacar que los disturbios comenzaron luego de una movilización convocada por organizaciones sociales y comunidades étnicas que se concentraron en el occidente de la ciudad. La protesta, según sus voceros, buscaba reclamar al Estado atención ante las vulneraciones a sus derechos. Sin embargo, hacia las 3:30 de la tarde, un grupo de personas, algunas encapuchadas, se acercó a la Embajada de Estados Unidos y atacó a los uniformados que custodiaban la zona con objetos contundentes, artefactos incendiarios y, según reportes policiales, incluso con flechas.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, precisó en su momento que “un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática”.

Otro punto de enfrentamientos se registró frente a la entrada de la Universidad Nacional, sobre la calle 26, donde encapuchados se enfrentaron con unidades de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). La confrontación provocó el cierre de siete estaciones de TransMilenio y afectó la movilidad de más de 60.000 usuarios. La estación de Corferias fue clausurada temporalmente debido a los daños causados durante los disturbios.



Universidad Nacional se pronunció por protestas: este es el comunicado

Tras los hechos, la Universidad Nacional de Colombia emitió un comunicado en el que lamentó la violencia ocurrida en sus alrededores. La institución explicó que, debido a la alta concentración de gases lacrimógenos y ante la afectación de niños, niñas y transeúntes, se dispuso la apertura de la entrada principal de la Hemeroteca Nacional para permitir la evacuación. “Fue necesario evacuar el edificio ante una situación violenta que puso en riesgo la vida y los bienes de la comunidad universitaria”, señaló el documento firmado por la vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez Martín.

En el mismo comunicado, la Universidad rechazó tanto el uso excesivo de gases por parte de la fuerza pública como las acciones violentas de manifestantes dentro del campus. “Rechazamos que los y las manifestantes que pernoctan en la ciudad universitaria desarrollaran acciones violentas desde el campus. Pese a que su ingreso fue sin autorización, la directiva de la sede brindó todas las garantías humanitarias”, añadió.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre los hechos. En su cuenta de X escribió: “Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado. Los responsables materiales e intelectuales de estos delitos serán capturados”.

Horas antes, el ministro había reafirmado el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que la violencia desvirtúa ese ejercicio. “La protesta social es un derecho que honra la democracia. Pero nada justifica que esa expresión se transforme en violencia. Rechazamos con firmeza el ataque a nuestra Fuerza Pública, hombres y mujeres que protegen la vida, derechos y libertades de todos”, señaló.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema y confirmó que había ordenado proteger la embajada estadounidense. “Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EEUU en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas. La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales”, escribió.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar a los responsables de los ataques que dejaron varios heridos y generaron una jornada de tensión en el occidente de la capital. El alcalde Galán insistió en que la administración no permitirá actos violentos y reiteró que se hará uso de la fuerza cada vez que sea necesario para proteger a la ciudadanía.

