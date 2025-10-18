Video | Llegó segundo tren del Metro de Bogotá a la capital: ¿qué falta para que comience a operar?

El segundo tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá arribó en la madrugada de este sábado 18 de octubre al patio taller de Bosa, luego de un recorrido de casi 1.000 kilómetros desde el puerto de Cartagena. La Alcaldía confirmó la llegada del convoy como parte de los avances del proyecto de transporte masivo, que ya alcanza un progreso del 64,85 % con corte al 30 de septiembre de 2025.

“Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa celebramos cada uno de los pasos que nos acercan cada vez más al inicio de la operación de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Este sábado 18 de octubre de 2025 se confirma el arribo al Patio Taller de Bosa del segundo tren de la Línea 1 del Metro, tras su traslado desde Cartagena”, se lee en el comunicado oficial emitido por la Alcaldía. Los primeros cuatro vagones del segundo tren llegaron en la madrugada, ingresando por el occidente de la ciudad. Tal como ocurrió con el primer convoy, estos equipos serán sometidos a un proceso de ensamblaje final antes de iniciar las fases de prueba. Los dos vagones restantes completarán su llegada en los próximos días.

En su momento, el gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, confirmó la llegada del nuevo convoy a territorio nacional a través de su cuenta en X, donde afirmó que son “6 vagones del 10201 al 10206. Son los números del segundo tren. Cuando lo tengamos en Bosa les cuento! Avanzamos gracias a su confianza y respeto”, escribió el funcionario.

Por su parte, este sábado la cuenta oficial del Metro de Bogotá publicó un video mostrando el ingreso de los vagones transportados en camiones especiales hacia el suroccidente de la ciudad. “#BienvenidoMetroABogotá Ya llegaron al patio taller de Bosa los primeros cuatro vagones del segundo tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá donde se realizará el proceso final de ensamblaje previo al inicio de las pruebas estáticas y dinámicas. Los dos vagones restantes llegarán en los próximos días”, se lee en la publicación.



#BienvenidoMetroABogotá 👏 Ya llegaron al patio taller de Bosa los primeros cuatro vagones del segundo tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá 🚝 donde se realizará el proceso final de ensamblaje previo al inicio de las pruebas estáticas y dinámicas. Los dos vagones restantes… pic.twitter.com/3GuVXDMHLl — Metro de Bogotá (@MetroBogota) October 18, 2025

¿Qué falta para que comiencen a operar los trenes? Las pruebas

Una vez los trenes ingresan al patio taller, técnicos del concesionario y de la interventoría realizan la preparación de los seis coches. Durante esta etapa se completan el acople mecánico y eléctrico, así como la conexión de los pasillos de intercirculación, por donde se movilizarán los pasajeros entre vagones. Luego, se efectúa una limpieza general del vehículo para dejarlo listo para las pruebas estáticas.

En esa fase, los especialistas revisan los distintos sistemas del tren: frenos, tracción, mando, control y comunicación al pasajero. Posteriormente, se energiza el tren y se comprueban los mecanismos de iluminación y ventilación. Estas pruebas iniciales permiten garantizar el correcto funcionamiento de los componentes antes de pasar a los ensayos dinámicos.

Alrededor de un mes después del inicio de los exámenes estáticos, comienzan las denominadas pruebas dinámicas. En ellas, con el apoyo de vehículos auxiliares, el tren se traslada a la vía de pruebas de 905 metros de longitud, equipada con un tercer riel que suministra la energía necesaria para evaluar el rendimiento de los motores de tracción y los sistemas de frenado. Según el comunicado, todos estos procedimientos se desarrollan bajo estrictos protocolos técnicos establecidos para cada subsistema.

Las pruebas dinámicas se ejecutan tanto en condiciones normales como en condiciones degradadas, lo que implica simular fallas con el fin de observar el comportamiento del tren y verificar su respuesta ante eventuales contingencias. En paralelo, se evalúan los sistemas de información al pasajero.

El mismo protocolo será aplicado a los 28 trenes restantes de la flota. De acuerdo con el cronograma del proyecto, estas unidades llegarán progresivamente a Bogotá y, una vez certificadas, iniciarán pruebas en el viaducto a partir de mayo de 2026. La Empresa Metro de Bogotá informó que el tercer tren ya se encuentra en camino a Cartagena y que su llegada está prevista para finales de octubre. Los siguientes arribarán en noviembre de 2025 y enero de 2026, hasta completar la flota total de 30 trenes hacia octubre de 2026.



¿Cómo son los trenes del Metro de Bogotá?

Cada tren del sistema está compuesto por seis vagones y mide 134 metros de longitud, 2,9 metros de ancho y 3,9 de altura. Cada coche puede transportar hasta 300 pasajeros, lo que representa una capacidad total de 1.800 personas por tren. Los vehículos son completamente automáticos y no requieren conductor, aunque pueden operarse de manera manual en circunstancias especiales o durante maniobras de mantenimiento dentro del patio taller.

La velocidad promedio estimada para la operación comercial será de 42,5 kilómetros por hora. Según la Alcaldía, esto permitirá que un pasajero que aborde el tren en la estación 1 de Bosa llegue hasta la avenida Caracas con calle 72 en aproximadamente 27 minutos, trayecto que actualmente puede tardar hasta dos horas en otros medios de transporte.

El segundo tren se suma al primero, que ingresó a Bogotá el 11 de septiembre tras un desplazamiento de más de 1.200 kilómetros desde Cartagena. En esa ocasión, la caravana fue escoltada por la Policía, el Ejército y la Armada durante todo el trayecto, debido a que se trataba de una carga extradimensionada. Los vagones atravesaron la Costa Caribe, los Llanos del Magdalena y la Ruta del Sol hasta llegar a la capital.

El alcalde Carlos Fernando Galán acompañó el ingreso del primer tren y destacó que “por fin llega a Bogotá un vagón y un tren completo de lo que será la primera línea del Metro de Bogotá que va a cambiar la forma como nos movemos los bogotanos”. Hay que recordar que la Línea 1 del Metro de Bogotá recorrerá 24 kilómetros desde Bosa hasta la calle 72, con 16 estaciones distribuidas a lo largo del trayecto. El sistema beneficiará a cerca de 2,9 millones de habitantes de localidades como Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Chapinero y Barrios Unidos.

Los trenes fueron fabricados en China por la empresa CRRC Corporation Limited. Su proceso de diseño y producción incluyó pruebas de funcionamiento en la ciudad de Changchun, donde completaron más de 2.500 kilómetros de recorrido experimental antes de ser embarcados hacia Colombia. El Patio Taller de Bosa, donde actualmente se encuentran los trenes, es el centro operativo principal del proyecto. En este espacio se desarrollan las tareas de mantenimiento, pruebas y almacenamiento de las unidades. Con un avance de obra del 78 %, el lugar cuenta con una subestación eléctrica, 13 líneas férreas y casi un kilómetro de vía de pruebas.

Según el cronograma de la Empresa Metro de Bogotá, las pruebas sobre el viaducto iniciarán en mayo de 2026 en un tramo de 5,7 kilómetros entre el patio taller y la estación 4, en Kennedy. Se espera que en octubre de 2026 los 30 trenes estén en la ciudad y listos para operación, con miras a que el sistema comience su servicio comercial en marzo de 2028.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.