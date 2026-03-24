Emotivo relato del padre de jugador sub20 de Millonarios que falleció en Bogotá: “Nos motivaba”

Santiago Castrillón, jugador sub-20 de Millonarios, sufrió un colapso durante un partido que disputaba en el marco del Torneo Nacional en su categoría el pasado 21 de marzo. Solo un día después, este joven futbolista perdió la vida a pesar de los arduos esfuerzos que emprendieron los equipos médicos que lo atendieron. Luis Camarón no fue el padre biológico de este joven, pero fue aquel papá de crianza con el que Castrillón pudo contar en su vida. Ese mismo vínculo cristaliza los ojos de este hombre con lágrimas por el luto que él y su familia llevan en el corazón.



Hoy, después de su muerte, este hombre habló desde el amor y el respeto que le tuvo a su hijastro con Noticias Caracol para exaltar la huella que dejó en este mundo: “Santiago era, aparte de ser un jugador extraordinario, porque mi Dios lo dotó con eso. Era una persona excepcional, una persona maravillosa. Nos deja un vacío inmenso porque era nuestro motor”.



Así recuerdan a Santiago Castrillón

Don Luis habla con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada al recordar que vio a este joven crecer desde las canteras en Bucaramanga hasta que dio el gran paso, hace tres años, para vivir en Bogotá y jugar en el equipo capitalino. Desde el momento cero, Camarón y toda la familia creían en el talento que este deportista tenía. Recuerda que cuando Millonarios pasó a ser el proyecto de Santiago, estuvieron pendientes de él. “Lo aceptamos (...) éramos las personas más felices, nos motivaba y nos hacía tener fe, creer”.



Para Luis Camarón y su esposa, la madre de Santiago, la muerte del joven marca el fin de una rutina. “Se nos acaba esa personita que nos decía a las 8 de la mañana: 'Papá, ya me voy a entrenar, papá, ya voy a andar a calentar para el partido, te amo’, me decía con todo el alma como yo se lo decía”. Dentro de la familia de este jugador con futuro promisorio, se siente que Dios les quitó a Santiago y que, con eso, se acaba la ilusión y hay un sentimiento de que todo se desplomó en sus vidas.



Lo que se sabe de la salud de Santiago antes de colapsar

Este hombre recuerda que el jugador era alguien vital y sano. Sin embargo, habla también del momento en que Santiago colapsó, después de haber recibido un golpe fuerte de un balón en el pecho. Él lo ve como “el lapso que les quitó” a su hijo. Según don Luis, su cerebro dejó de funcionar el pasado domingo. Sin embargo, la causa de muerte de este jugador del equipo embajador es materia de investigación por parte de Medicina Legal.



La muerte de Santiago Castrillón ha sido recibida por el mundo del fútbol profesional colombiano con tristeza. Millonarios FC escribió en sus cuentas oficiales: “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co