Así recuerdan a jugador de Millonarios Sub-20 que murió en Bogotá: "Nada le quedó grande"

El fútbol colombiano atraviesa días de luto tras la muerte de Santiago Castrillón, un mediocampista de 18 años que hacía parte de las divisiones menores de Millonarios. El joven se desplomó en medio de un partido del torneo nacional Sub-20 en Bogotá y, pese a la rápida reacción del cuerpo médico, falleció horas después en un centro asistencial.

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Su muerte se confirmó el domingo 22 de marzo de 2026, un día después de desplomarse en medio de un partido del torneo nacional Sub-20 frente a Independiente Santa Fe, en Bogotá. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial y recibió atención especializada durante varias horas, no logró recuperarse. Hoy, mientras las autoridades avanzan en la investigación médica para establecer con precisión qué ocurrió, su familia recordó quién era él más allá de la cancha.

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Las primeras versiones entregadas a sus familiares apuntan a un posible problema cardíaco, que habría coincidido con un impacto del balón en el pecho durante una jugada. No obstante, serán los análisis de Medicina Legal los que determinen con precisión qué ocurrió. En medio de la incertidumbre, su familia insiste en que el joven no tenía antecedentes médicos que hicieran prever una situación de este tipo.



"Afirman que su salud era perfecta, que lo iban a entubar porque tenía un problema cardíaco. Entonces ahí fue cuando ya supimos la gravedad: que se lo habían reanimado, le habían estado dando masajes al pecho. Le hicieron los exámenes, como se los hacen con lo avanzada que está la medicina ahorita, y no le detectaron ninguna falla cardíaca o lo que le haya pasado", indicó su abuelo, Rubén Darío Gómez.



Familia de Santiago Castrillón recuerda su historia y recorrido en el fútbol colombiano

Más allá de las causas médicas, en Bucaramanga -su ciudad natal- el dolor se mezcla con los recuerdos. En su casa, donde aún reposan trofeos, camisetas y fotografías, sus familiares evocan los primeros pasos de Santiago en el fútbol. "No teníamos la capacidad económica para comprarle un par de guayos. Tocaba buscar a alguien que se los prestara o conseguirlos usados, de segunda", agregó su abuelo.

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"Yo me los llevaba a jugar abajo, a Villa Rosa. Llegaba de trabajar y me iba con ellos a jugar. Ellos siempre me esperaban. Fueron nuestros primeros campeonatos. Vieron a Santiago jugar y empezaron en el barrio a llamarlo. Primero estuvo en el Club de la Pulga Pinzón, luego pasó a Guayos FC, después a Águilas Doradas y dio el salto más alto al llegar a Millonarios", expresó su abuela, Nancy Rodríguez.

Para su familia, ese era apenas el inicio de un camino más amplio. "Santi desde muy chiquito nunca se puso límites en tu cabeza, nunca tenía ninguna barrera. Nosotros siempre lo apoyamos en todo y él siempre sabía que él tenía un destino muy grande. Nada le quedó grande", recordó su hermana, Sofía Castrillón.

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Ese sueño, sin embargo, quedó interrumpido de manera inesperada. "Siempre le dije: 'Cuando vayas a debutar voy a estar ahí y le voy a decir, lo logramos'. No se pudo", subrayó la madre de Santiago, Nidia Gómez. En medio del duelo, sus familiares se aferran a los recuerdos, pues en su habitación permanecen intactos los objetos que marcaron su vida: uniformes, medallas y fotografías de partidos.

Ahora, el objetivo es trasladar su cuerpo a Bucaramanga para darle el último adiós en su tierra. Allí esperan despedirlo junto a quienes lo vieron crecer, en los mismos espacios donde comenzó a construir su historia.

¿Quién era Santiago Castrillón?

Santiago Castrillón era considerado una de las promesas de Millonarios. Nacido el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga, se desempeñaba como volante de creación y de acuerdo con los medios, expertos y seguidores, se destacaba por su técnica, visión de juego y capacidad con el balón.

Había llegado al club en 2021 y, gracias a su rendimiento, comenzó a ser tenido en cuenta en procesos cercanos al equipo profesional. Incluso, ya había sido convocado por cuerpos técnicos recientes, lo que evidenciaba su proyección dentro del fútbol colombiano.

Entrenadores que lo acompañaron en sus inicios resaltaban no solo sus cualidades deportivas, sino también su disciplina y compromiso. "Santi es una excelente persona, es un chico muy trabajador, muy humilde, muy disciplinado”, recordó uno de sus formadores según informó Gol Caracol.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co