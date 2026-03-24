Conmovedor testimonio de soldado que sobrevivió al accidente del Hércules: "Le pedí mucho a Dios"

Entre el luto y la conmoción por la reciente tragedia en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que un avión Hércules se accidentara poco después de su despegue, el soldado profesional Jhony Ortiz considera que el haber quedado con vida es un milagro. El siniestro aéreo ocurrió este 23 de marzo durante la mañana. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos. Al momento de publicación de este artículo, el accidente ha cobrado la vida de 66 personas, de 128 pasajeros que viajaban en este vuelo con destino a Bogotá. Cuatro personas siguen desaparecidas. El soldado Ortiz hace parte de los sobrevivientes que fueron trasladados a centros asistenciales.



Natalia Micanquer, esposa del soldado profesional, habló con Blu Radio y reconstruyó los hechos desde lo que le ha contado su pareja sentimental por llamadas telefónicas. Recuerda que su esposo la había llamado precisamente desde Puerto Leguízamo más o menos a las 6:00 a. m. para darle la noticia que saldría de la zona de permiso para departir con ella en el municipio de Ricaurte, en Cundinamarca. “Como a las seis o siete de la mañana se volvió a comunicar y me dijo que ya había llegado el avión Hércules y que llegaría a Bogotá sobre las ocho o nueve de la mañana”, relató.

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Micanquer también recuerda que justo antes del despegue, su esposo le comunicó que se subiría a la aeronave, sin saber que poco después, esta mujer recibiría la fatal noticia del accidente por parte del batallón del que hace parte el soldado profesional. No había más información sobre su estado. La certeza se convirtió en preocupación e incertidumbre: “En ese momento de desespero no sabía nada de él, ni cómo estaba”.

La mujer recuerda que el soldado la llamó después de media hora y le dijo: “El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza”. Esa misma herida mereció varios puntos para cerrar la herida. Adicionalmente, el uniformado quedó con una fractura en el brazo, lo que le valió el traslado hacia el Hospital Militar Central de Bogotá junto a 23 pacientes más. Micanquer desconoce la gravedad de la fractura, pero declaró que su esposo se encuentra “estable”.



Así se vivió la tragedia dentro del avión

El soldado Ortiz recuerda cómo se vivió el accidente dentro de la aeronave, que incluso fue grabada cuando tomaba vuelo y posteriormente perdió altura: “Solo recuerdo muchos gritos”. Pero en medio de todo, el hombre supo cómo salir mientras reinaba el pánico entre sus compañeros y él padecía el punzante dolor de la fractura en su brazo. “Vi un hueco por donde logré salirme, pero tenía la pierna atrapada porque llevábamos mucho equipaje. Había soldados encima mío, me pisoteaban. Con todas las fuerzas que me dio papito Dios logré salir”.



“Le pedí mucho a Dios y logré salir por un hueco. Tenía la pierna atascada, pero con la fuerza que me dio papá Dios logré salir. Estoy bien, solo tengo fracturas en el brazo y varios puntos en la cabeza”, le dijo a su esposa cuando ya se encontraba fuera de peligro.



En medio de la tragedia, la historia del soldado Ortiz y la de los otros sobrevivientes se levantan, como el propio uniformado lo calificó, como otra oportunidad de vida que Dios le brindó. “Me dijo que fue un milagro de Dios, porque cuando él logró salir, el avión explotó. Dice que había mucha bulla y que al instante en que salió fue cuando explotó la aeronave. Había muchos muertos. Por eso dice que Dios le dio otra oportunidad de vida”, señaló su esposa.

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María Paula Rodríguez Rozo

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