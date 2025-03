Emprendieron hace cuatro días y ladrones les robaron todo en Teusaquillo, Bogotá

Los años de esfuerzo, sacrificio y entrega por lograr cumplir sus sueño de emprender se vieron obstruidos para una pareja, pues a tan solo cuatro días de haber abierto su bar en la localidad de Teusaquillo, los ladrones entraron a su negocio y lo desocuparon.

El ojo de la noche de Noticias Caracol conoció que el hombre acababa de reclamar su liquidación y su pareja había vendido su motocicleta para reunir los fondos necesarios para abrir su local. Además, se endeudaron con un banco.

Ladrones forzaron la chapa del local

Cuando llegaron a abrir su local el día jueves 6 de marzo, se percataron de que la chapa del negocio estaba forzada y de que las cerraduras estaban rotas.

Una de las víctimas relató: “Cuando vine a abrir nuevamente, a las 3:00 de la tarde, ya cuando vine, pues la reja estaba subida, el local estaba totalmente vacío. Se robaron cuatro cabinas de sonido profesional, un mezclador, se robaron dos televisores Samsung de 65 pulgadas, dinero en efectivo, trago en botellas, cigarrillos y todo lo que se pudieron llevar”.

La preocupación de esta pareja es mayor, no solo porque dicen que no han recibido la ayuda de las autoridades, sino que en aquel local están en arriendo. Infortunadamente, el alquiler del sitio sigue cobrándose, las deudas las tienen que pagar y no tienen cómo poner a producir este bar en el centro de la ciudad.

Le piden a la Policía Metropolitana de Bogotá que verifique lo ocurrido, capture a los responsables y, ante todo, hagan que los ladrones devuelvan todos esos equipos que se robaron desde la localidad de Teusaquillo.

Robos en Bogotá

En el primer mes del año, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que se reportaron 97 casos de hurtos de carros, esto, en su mayoría, bajo la modalidad de ‘halado’.

Durante los primeros 20 días del 2025, las autoridades lograron la captura de 33 personas por robo de vehículos. Los uniformados indicaron que las localidades donde se presenta una mayor afectación por este delito son: Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Antonio Nariño, Kennedy y Engativá. Los vehículos que se encontraron en los parqueaderos, bahías y bodegas de estas zonas durante diversos operativos estarían avaluados en 1.300 millones de pesos.

PAULA GARCÍA

PERIODISTA

INSTAGRAM: pau_lagarciav

*Con información del Ojo de la noche de Noticias Caracol, Edward Porras.