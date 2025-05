En Bogotá, menor salió a comprar el pan, desapareció y un video es clave para dar con su paradero

Una familia busca desesperada a una joven de 17 años que desapareció el 16 de mayo en la localidad de Bosa luego de salir a comprar lo del desayuno en horas de la tarde. Desde que la menor de edad salió de su casa no hay rastro de ella. Lo que llamó la atención fue que una cámara de seguridad muestra el momento en que el conductor de una motocicleta se llevó a la adolescente.

La familia de la menor, identificada como Jessica Medina Guzmán ya interpuso la denuncia correspondiente y está a la espera de que las investigaciones den con el paradero de la menor de edad.

La mamá de Jessica, ha buscado en todo el barrio La Independencia y en los locales comerciales de la zona para obtener información sobre el paradero de su hija.

Lo que consiguió la familia de Jessica fue el video en donde se le ve junto a un desconocido de sudadera con chaqueta roja y pantalón negro. El sujeto le entregó a la joven el casco, ella se lo puso y después arrancaron en una motocicleta.

Momento en el que Jessica Guzmán se subió a la moto y se fue - City Noticias

"Mi hija se ve asustada": mamá de menor desaparecida en Bosa

Diana Medina, mamá de Jessica Guzmán Medina, dijo en *City Noticias* que “yo fui donde la Policía, la Policía vino y me ayudó con el caso. Me dejaron ver la cámara y mi hija se ve asustada cuando se está subiendo a la moto”.

Diana ha preguntado a parientes y conocidos de su hija para que le den información sobre su paradero: “No, ya hemos llamado a los amigos y nada. Mis hermanos también me han ayudado a buscarla. Estamos muy preocupados. Yo no he podido dormir”.

Según *City Noticias*, la familia de la menor sostuvo que ella acostumbra a estar en contacto con los miembros de la casa y que no tenía ningún tipo de inconveniente para que quisiera ausentarse voluntariamente.

La mamá de la joven indicó que Jessica Medina, el día que desapareció, “tenía una sudadera blanca, llevaba el cabello suelto y una chaqueta blanca de poncho”.

Según los familiares, la menor de edad no tenía consigo un celular, ya que en días pasados se le averió, por lo que comunicarse con ella por ese medio no es posible. Además, la adolescente tampoco cuenta con redes sociales. “Ella solo tenía TikTok, ella no tenía Facebook”, mencionó su mamá.

Jessica Guzmán Medina, desaparecida en Bosa - City Noticias

¿Cómo reportar a una persona desaparecida?

En Colombia, reportar la desaparición de una persona no requiere esperar 24 horas. Lo primero es contactar a las autoridades, incluyendo la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) o la Fiscalía General de la Nación. Allí se debe proporcionar información detallada sobre la persona desaparecida, como nombre, edad, apariencia y circunstancias de la desaparición.

El caso debe ser registrado en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), lo que permite a las autoridades acceder a la base de datos nacional de personas desaparecidas. Además, se puede solicitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), que activa protocolos inmediatos de búsqueda sin necesidad de una orden judicial.

Es recomendable verificar hospitales, clínicas y Medicina Legal, especialmente si las autoridades tardan en responder. También es clave difundir información en redes sociales y medios de comunicación para aumentar la visibilidad del caso.

Si un menor de edad está desaparecido, la denuncia debe hacerse sin demora. La Policía, el ICBF y la Fiscalía tienen mecanismos especiales de protección infantil. En estos casos, la búsqueda se prioriza y se activan protocolos específicos para su pronta localización.

Tomar acción rápida es crucial, así como coordinar esfuerzos con autoridades, familiares y comunidad. La difusión y el acceso a información oficial aumentan las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida.

