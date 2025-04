Esta es la identidad de la niña de 10 años que falleció en el río Bogotá

Una menor de edad falleció el jueves 24 de abril en el río Bogotá. El cuerpo de la niña de 10 años fue encontrado por este afluente en el sector del barrio Suba Bilbao de la localidad de Suba. El CTI de la Fiscalía adelanta las labores de investigación para conocer la situación que llevó a la muerte de la menor. De acuerdo con información compartida por las autoridades, el hecho ocurrió sobre el medio día cuando la niña se encontraba jugando en el borde del río y cayó al agua.

La desaparición de la niña fue informada por otra menor de edad a unidades de la Policía que estaban cerca al lugar, quienes de inmediato activaron todos los protocolos y reportaron a los Bomberos que realizaron las labores de búsqueda y rescate. El cuerpo de la niña, identificada este viernes como Sara Orozco, fue encontrado sin signos vitales sobre las 5:30 p. m después de cuatro horas de búsqueda.

“El reporte fue recibido a través de la línea 123, informando sobre la desaparición de una menor. Inmediatamente, se inició la búsqueda, y la menor fue hallada sin signos vitales. El caso fue asumido por el equipo de criminalística, que se encarga de las investigaciones correspondientes”, informaron los bomberos de las estaciones de Garcés Navas y Ferias que tardaron varias horas en hallar el cuerpo de la menor de edad.

"Nunca imaginamos que esto podría pasarle a ella", dijo uno de los compañeros que estaba presente en el momento del accidente, recoge Blu Radio.

Vecinos del sector estuvieron presentes en las horas de búsqueda de la niña. City Noticias

Publicidad

La niña estaba jugando en la zona junto a su hermana y otros niños que no tenían clase porque los maestros estaban en paro. De acuerdo con los niños, ellos entraron al sector de la orilla del río por un parqueadero, jugaron junto a este y lanzaron piedras al agua. La niña cayó al afluente y según los niños que estaban en el lugar, uno de ellos se lanzó al agua para tratar de ayudarla. Los encargados del parqueadero aseguraron que los menores de edad no ingresaron a la zona de la orilla por su propiedad.

Gladys Pedraza, abuela de la menor de edad, habló para City Noticias: "Ellas no tuvieron hoy estudio por el bendito paro que tenían los profesores. Las niñas no fueron al colegio. Les tenían su ruta, a las 5:00 de la mañana las recogían. A las 11:00 me las entregaban en la casa". El padre de la menor de edad dijo que en su opinión "ese río debería de tener un vallado en toda la orilla para prevenir más caídas de niños. Que no suceda lo que me está pasando hoy a mí".



Cuerpo de actriz fue hallado a orillas de un río

Sophie Nyweide, según People, fue hallada en una zona boscosa cerca a su casa . Autoridades dijeron que recibieron una llamada de un hombre que se encontraba con la antigua actriz a las orillas del río Roaring Branch. Aunque llegaron para auxiliarla, fue declarada muerta cerca de las 5:00 a.m.

Publicidad

La policía investiga el caso como una posible sobredosis accidental. Esta teoría se vio reforzada por declaraciones de sus seres queridos, donde indicaban que ella se automedicaba "para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que albergaba", algo que "resultó en su muerte". Pese a esto, no se descarta que pueda tratarse de un crimen.

El 22 de abril, Shelly, la madre de la fallecida, admitió a TMZ que sabía que su hija consumía drogas y era bastante baja de estatura. "Estaba con otras personas cuando murió. No las conocía. Hay una investigación en curso. Aún no se han publicado los resultados de la autopsia. Dijeron que tardaría entre seis y ocho semanas. Así que no puedo afirmarlo con certeza", señaló.