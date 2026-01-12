Así se despidieron comerciantes de Corabastos de Yeison Jiménez: el último adiós al cotero cantante

A los 13 años, Yeison Jiménez llegó a la Plaza Central Mayorista de Alimentos de Bogotá, Corabastos. "Era un muchacho que vendía aguacate y que decía que podía cantar. Si no me funcionaba lo de cantar, me devolvía a vender aguacates y ya", recordó el cantante de música popular en una entrevista para Los Informantes de Caracol Televisión. Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá.

En Corabastos, las personas que trabajaron con Yeison Jiménez lamentaron su repentina muerte a los 34 años. El músico fue un niño que durante cinco años trabajó como cotero, cargando aguacates, madrugando, luchando y soñando entre bultos y jornadas largas, fue forjando el futuro que hoy Colombia recuerda.



La despedida a Yeison Jiménez en Corabastos

"Yeison compartió aquí con nosotros en Corabastos a todos nos colaboró a descargar, a escoger aguacates y a vender. Él cuando descargaba iba componiendo sus canciones", aseguró Miguel Castro, un comerciante de Corabastos que habló para Noticias Caracol. Quienes trabajaron junto a Yeison Jiménez, hoy lo recuerdan con nostalgia. Muchos evocan su pasado en Corabastos vendiendo aguacates, donde desde la madrugada lo escuchaban cantar.



Néstor Sánchez, otro comerciante de Corabastos y quien fue jefe de Jiménez, contó la anécdota de cómo un despido impulso al artista a abrirse camino en la música. "A mí me tocó echarlo del trabajo. Después que charlábamos y todo, me dijo: Qué favor tan verraco me hizo usted", relató Sánchez. "Ayer fue muy triste para todos nosotros por lo que se fue una persona que prácticamente todos lo ayudamos a hacer", agregó Castro. "Era unido de nosotros acá de los aguacateros", comentó Alexánder Méndez, otro comerciante de Corabastos.

Funeral de Yeison Jiménez

Se conocieron detalles del funeral del cantante Yeison Jiménez, que se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero y los fans del artista tendrán la oportunidad de despedirlo. Las exequias del ícono de la música popular se llevarán a cabo en el Movistar Arena de Bogotá y serán a las 10:00 de la mañana.

Además, se supo que el cantante sería enterrado en la ciudad de Bogotá y el camposanto en el que descansará el cantante de música popular sería el cementerio Jardines del Recuerdo. Según fuentes consultadas por Noticias Caracol, Jiménez sería sepultado en el cementerio junto con Óscar Marín, quien también murió en el accidente aéreo.

