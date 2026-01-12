Pico y placa en Bogotá del 12 al el 16 de enero de 2026: tenga en cuenta la restricción regional

Bogotá retoma su ritmo habitual tras las celebraciones de fin de año, enfrentando el desafío de gestionar el flujo de miles de vehículos que circulan por sus vías principales. Para garantizar una movilidad más fluida y mitigar la congestión vehicular, la Administración Distrital ha ratificado la continuidad del esquema de pico y placa para vehículos particulares durante el mes de enero de 2026. Esta estrategia, fundamental para la organización del tráfico capitalino, operará con variaciones importantes debido al lunes festivo de este 12 de enero, lo que exige a los conductores una planificación cuidadosa de sus trayectos para evitar contratiempos legales.



De acuerdo con el calendario oficial definido por las fuentes institucionales, la medida de pico y placa ordinaria se aplica de lunes a viernes en un horario continuo que abarca desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.. El funcionamiento del sistema se basa en la paridad de la fecha: en días impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares tienen vía libre aquellos con terminaciones 6, 7, 8, 9 y 0.



Pico y placa Bogotá hoy: rotación para la semana del 12 al 16 de enero

Para la semana del 12 al 16 de enero de 2026, la distribución de la rotación de placas es la siguiente:



Lunes 12 de enero (Festivo): No rige el esquema tradicional en la ciudad, pero se aplica el Pico y Placa Regional para el ingreso a la capital.

No rige el esquema tradicional en la ciudad, pero se aplica el para el ingreso a la capital. Martes 13 de enero: Al ser una fecha impar, están autorizados para circular los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Al ser una fecha impar, están autorizados para circular los vehículos con placas finalizadas en . Miércoles 14 de enero: Corresponde el tránsito a los automotores cuyas matrículas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Corresponde el tránsito a los automotores cuyas matrículas terminan en . Jueves 15 de enero: Podrán movilizarse nuevamente los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Podrán movilizarse nuevamente los vehículos con placas terminadas en . Viernes 16 de enero: La jornada cierra permitiendo la circulación de las placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Durante el sábado 17 y domingo 18 de enero, la medida no aplica, permitiendo el libre tránsito de todos los particulares.



Pico y placa regional para el lunes festivo 12 de enero

El lunes 12 de enero es un punto crítico para la movilidad debido al plan retorno. En esta fecha, el Pico y Placa Regional se activa en los nueve corredores de acceso a Bogotá para organizar la entrada masiva de viajeros. Según la normativa vigente, entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo se permite el ingreso de vehículos con placa par, mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. el turno corresponde exclusivamente a las placas impares. Esta medida busca evitar el colapso de las entradas de la ciudad durante el último día de los puentes festivos.



Multas por incumplir el pico y placa y vehículos excentos

Ignorar estas disposiciones acarrea consecuencias severas para los propietarios de vehículos particulares. La infracción de tránsito por circular en horarios restringidos conlleva una sanción económica que, tomando como referencia los valores de 2025, supera los $712.000. Además de la multa, el procedimiento incluye la inmovilización y traslado del vehículo a los patios, lo que suma gastos por servicios de grúa y depósito.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

No obstante, existen categorías que cuentan con exenciones, tales como los vehículos eléctricos e híbridos, los de transporte escolar, de emergencia y aquellos registrados para el traslado de pacientes o insumos médicos. También es posible optar por el Pico y Placa Solidario, un permiso que debe tramitarse con antelación ante la entidad competente.

La Secretaría Distrital de Movilidad insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales para conocer cualquier ajuste de último minuto en la normativa. Ante el aumento de obras viales en la ciudad, como los avances en la avenida 68 o el Metro, la disciplina en el cumplimiento del pico y placa es vital para reducir los tiempos de desplazamiento de todos los bogotanos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL