Pico y placa en Cartagena del 12 al 16 de enero: tenga en cuenta la restricción de 24 horas

Cartagena de Indias se encuentra en el epicentro de su temporada alta, un periodo donde la movilidad se convierte en el desafío principal para las autoridades y ciudadanos. En este escenario, la Alcaldía Mayor, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), mantiene vigente un esquema excepcional de pico y placa de 24 horas, diseñado para mitigar el impacto del flujo masivo de visitantes y garantizar el orden en las arterias vitales de la ciudad. Esta medida, reglamentada bajo el Decreto 2206 de 2025, busca evitar el colapso vial en una urbe que ha registrado asistencias récord, como los más de 20,000 visitantes en una sola noche tras la reapertura de espacios públicos emblemáticos.



Pico y placa Cartagena hoy: rotación del 12 al 16 de enero

Para la semana que comprende el lunes 12 al viernes 16 de enero de 2026, los conductores deben prestar especial atención a la normativa, ya que el calendario presenta una interrupción importante. El lunes 12 de enero es oficialmente un día festivo en Colombia. Según lo establecido por el DATT, la restricción de pico y placa no tiene efecto durante los fines de semana ni los días feriados, lo que permitirá la libre circulación de vehículos particulares y motocicletas durante esas 24 horas.

No obstante, la exigencia técnica se retoma de inmediato el martes 13. La rotación vigente para este periodo específico, que rige desde las 6:00 a.m. de cada día hasta las 6:00 a.m. de la jornada siguiente, es la siguiente:



Lunes 12 de enero: sin restricción por ser festivo .

sin restricción por ser . Martes 13 de enero: placas terminadas en 7 y 8 .

placas terminadas en . Miércoles 14 de enero: placas terminadas en 9 y 0 .

placas terminadas en . Jueves 15 de enero: placas terminadas en 1 y 2 .

placas terminadas en . Viernes 16 de enero: los ciudadanos deberán consultar los canales oficiales para la actualización de la rotación tras el cierre del ciclo actual el día 15.

La relevancia de esta medida de jornada completa radica en la necesidad de equilibrar el derecho a la movilidad con la saturación de las vías. Conscientes del carácter receptor de Cartagena, el DATT ha implementado una flexibilidad logística para los viajeros que ingresan por carretera. Aquellos conductores que lleguen a la ciudad y cuya placa coincida con el día de restricción disponen de un margen de tres horas para estacionar su vehículo en un lugar seguro, contadas desde su ingreso por los puntos de control vial.

Paralelamente, se mantiene el apoyo al sector económico mediante un permiso especial de circulación nocturna. Este beneficio está dirigido exclusivamente a trabajadores de la zona turística y hotelera que se movilizan en motocicleta entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.. El objetivo es facilitar el retorno seguro de quienes sostienen la actividad comercial de la ciudad durante la temporada alta.



Multa por incumplir con el pico y placa en Cartagena

Las autoridades han sido enfáticas en que los controles serán estrictos y no habrá periodos de pedagogía adicionales. El incumplimiento de la restricción no solo entorpece el tráfico urbano, sino que acarrea una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Además, los agentes de tránsito están facultados para proceder con la inmovilización del vehículo, conforme a la normativa nacional de tránsito.



En conclusión, la semana del 12 de enero exige una planificación anticipada. El descanso de la medida durante el lunes festivo ofrece un respiro al transporte, pero la rigurosidad de los días siguientes es fundamental para mantener el ordenamiento del tránsito local. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los portales del DATT para cualquier ajuste en la rotación tras el ciclo del 15 de enero.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL