Idartes ofrece talleres gratuitos de DJ y producción musical en Bogotá: así puede inscribirse

La música electrónica, las mezclas en vivo y la producción sonora dejaron de ser escenarios exclusivos para expertos. En Bogotá, cientos de jóvenes ahora podrán acercarse al mundo de la creación musical gracias a una nueva convocatoria gratuita del programa Crea del Instituto Distrital de las Artes, Idartes, que abrió talleres dirigidos a personas interesadas en aprender desde cero técnicas de mezcla, tornamesismo y exploración sonora.



La iniciativa busca ampliar el acceso a procesos de formación artística en diferentes localidades de la capital y permitir que niños, adolescentes y jóvenes encuentren en la música una alternativa de aprendizaje, expresión y construcción colectiva.

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Uno de los procesos que más ha llamado la atención es el taller de formación DJ que se desarrolla en el Crea La Pepita, ubicado en la localidad de Los Mártires. Allí, personas mayores de 13 años podrán acercarse al universo de la mezcla musical y la producción sonora en espacios pensados para la experimentación artística.

Según la convocatoria, quienes participen tendrán la oportunidad de aprender técnicas de mezcla sincrónica, armónica y tornamesismo, herramientas fundamentales dentro de la cultura DJ y la creación de sesiones musicales en vivo.



Además del componente técnico, el proceso también está enfocado en que los asistentes exploren nuevas maneras de expresar emociones y construir relatos a través de la música, utilizando herramientas contemporáneas de creación sonora.



La convocatoria está diseñada tanto para quienes ya tienen interés en el mundo de las mezclas como para personas que nunca han tenido experiencia previa. Precisamente, uno de los objetivos del programa es facilitar el acceso gratuito a espacios de formación cultural para jóvenes de distintas localidades de Bogotá.

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Otros talleres musicales gratuitos disponibles

Aunque la formación DJ es una de las apuestas más llamativas de la nueva oferta, el programa Crea también habilitó otros procesos musicales gratuitos en distintas zonas de la ciudad.

Entre ellos se encuentra el taller de música rock del Crea Bosa San Pablo, dirigido a jóvenes entre los 17 y los 25 años. Allí, los participantes podrán integrarse a un ensamble de rock y aprender de forma grupal en sesiones que se realizarán los lunes y miércoles entre las 10:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía.

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La propuesta busca que quienes siempre han querido cantar o tocar en una banda tengan un primer acercamiento al género en un ambiente colaborativo.

Otra de las convocatorias disponibles corresponde al proceso de batucada brasileña del Crea Tunal. Este espacio está dirigido a personas entre los 15 y 30 años y se enfoca en la exploración de ritmos de percusión brasileña.

Las clases se desarrollarán los miércoles de 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

De acuerdo con la información del programa, este proceso tampoco requiere experiencia previa y busca que los asistentes descubran el ritmo mediante el movimiento corporal, el trabajo colectivo y la percusión.

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La oferta artística también incluye ensambles vocales e instrumentales en Suba. Uno de ellos funcionará en el centro de formación Crea Fontanar y estará dirigido a jóvenes entre los 18 y 23 años.

En este espacio podrán participar personas que canten o interpreten instrumentos como batería, piano, guitarra, bajo o percusión folclórica, así como quienes apenas quieran iniciar un proceso musical.

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Las sesiones se realizarán los lunes y viernes entre las 3:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde.

A esto se suma el proceso de ensamble vocal instrumental de la Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra, también en Suba, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes podrán aprender música junto a artistas formadores.

Los encuentros de este proceso serán los jueves de 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde y los sábados de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Requisitos para inscribirse

Las personas interesadas en participar en cualquiera de los talleres deberán presentar fotocopia del documento de identidad, certificado de afiliación al sistema de salud y un recibo de servicio público de agua, luz o gas.

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Para realizar la inscripción, los aspirantes deben ingresar a la página oficial de Crea y dirigirse a la sección “Inscríbete a los talleres”. Allí podrán seleccionar la localidad y posteriormente escoger el proceso artístico de su interés.

Después deberán diligenciar el formulario correspondiente y esperar el contacto por parte del programa.

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Las inscripciones no tienen costo. Sin embargo, algunos procesos cuentan con cupos limitados, por lo que las autoridades recomendaron revisar la oferta con anticipación y verificar cuidadosamente los horarios de cada taller antes de completar el registro.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co