¡Pilas! Idartes ofrece talleres gratuitos de música para aprender desde cero: así puede inscribirse

La música, además de ser una mezcla de sonidos y ritmos, es una de las expresiones artísticas más poderosas para conectar emociones, descubrir talentos y construir comunidad. Precisamente por eso, cada vez son más los espacios que buscan acercar a niños, adolescentes y jóvenes a procesos de formación artística sin barreras económicas. En Bogotá, una nueva oportunidad se abrió para quienes sueñan con aprender música desde cero o fortalecer sus habilidades creativas.



El programa Crea del Instituto Distrital de las Artes, Idartes, anunció nuevas convocatorias para talleres gratuitos de formación musical en diferentes localidades de la capital. La oferta está dirigida especialmente a jóvenes y adolescentes interesados en explorar disciplinas como el rock, la batucada brasileña, los ensambles vocales e instrumentales y la formación DJ.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las inscripciones están abiertas y los procesos fueron diseñados para personas con o sin experiencia previa, permitiendo que más ciudadanos puedan acercarse a la música como una herramienta de expresión, aprendizaje y creación colectiva.



¿En dónde serán los talleres?

Entre las opciones disponibles se encuentra el taller de música rock del Crea Bosa San Pablo, dirigido a jóvenes entre los 17 y los 25 años. Allí, los participantes podrán integrarse a un ensamble de rock y aprender de manera grupal. Las sesiones se realizarán los lunes y miércoles de 10:30 de la mañana a 12:30 del mediodía.

La iniciativa busca que quienes siempre han querido cantar o tocar en una banda tengan un primer acercamiento a este género musical en un entorno de aprendizaje colaborativo.



Otra de las convocatorias abiertas corresponde al proceso de batucada brasileña del Crea Tunal. Este espacio está dirigido a personas entre los 15 y 30 años y propone una inmersión en los ritmos de percusión.



Las clases se desarrollarán los miércoles de 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

Publicidad

Según la información entregada por el programa, este proceso tampoco requiere experiencia previa y está enfocado en que los participantes descubran el ritmo a través del cuerpo, el movimiento y el trabajo grupal.

La oferta también incluye procesos de ensamble vocal e instrumental en la localidad de Suba. Uno de ellos se llevará a cabo en el centro de formación Crea Fontanar y está dirigido a jóvenes entre los 18 y 23 años.

Publicidad

Este espacio se enfocará en la fusión de géneros y la construcción de una identidad sonora junto a un grupo. Podrán participar personas que canten o interpreten instrumentos como batería, piano, guitarra, bajo o percusión folclórica, así como quienes apenas quieran iniciar su proceso musical.

Las clases serán los lunes y viernes entre las 3:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde.

A esta convocatoria se suma el proceso de ensamble vocal instrumental de la Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra, también ubicada en Suba. Allí podrán participar niñas, niños, adolescentes y jóvenes interesados en aprender música de forma práctica junto a artistas formadores.

Los encuentros se realizarán los jueves de 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde y los sábados de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Publicidad

¿Quiere formarse como DJ? estos son los requisitos

Para quienes se sienten atraídos por la mezcla musical y la producción sonora, el Crea La Pepita, en la localidad de Los Mártires, abrió talleres gratuitos de formación DJ para personas mayores de 13 años.

En este proceso, los asistentes podrán aprender técnicas de mezcla sincrónica, armónica y tornamesismo, además de explorar nuevas formas de expresar emociones y construir relatos a través de la música.

Publicidad

La convocatoria busca acercar a los jóvenes al universo de la creación musical desde herramientas contemporáneas y espacios de experimentación artística.

Con estas convocatorias, el programa Crea continúa fortaleciendo los espacios de formación artística gratuita en Bogotá y ampliando el acceso de jóvenes a experiencias culturales en sus territorios.

La iniciativa no solo promueve el aprendizaje musical, sino también el encuentro entre comunidades, la creatividad colectiva y la posibilidad de que más personas encuentren en el arte una alternativa para desarrollar sus talentos y construir proyectos de vida ligados a la cultura.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Para completar el proceso de inscripción, los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:



Fotocopia del documento de identidad.

Certificado de afiliación al sistema de salud.

Recibo de servicio público, ya sea de agua, luz o gas.

¿Cómo inscribirse a los talleres gratuitos?

Las personas interesadas en participar deben ingresar a la página Crea.gov.co y dirigirse al apartado “Inscríbete a los talleres”. Allí deberán seleccionar la localidad en la que desean estudiar y posteriormente elegir el curso de acuerdo con sus intereses.

Publicidad

Después de seleccionar el taller, los aspirantes tendrán que diligenciar el formulario correspondiente y esperar a ser contactados por el programa.

Las inscripciones son gratuitas, aunque la disponibilidad de cupos es limitada en algunos cursos, por lo que las autoridades recomendaron revisar la oferta con anticipación.

Publicidad

También es importante verificar cuidadosamente los horarios, ya que estos cambian dependiendo de la localidad y del centro de formación artística en el que se dicten las clases.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co