Esto es lo que se sabe del fallecimiento de Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios

El fútbol colombiano atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Santiago Castrillón, jugador de la categoría Sub-20 de Millonarios, cuyo fallecimiento se produjo luego de un desvanecimiento durante un partido oficial. Su caso ha conmocionado no solo al entorno del club ‘embajador’, sino a todo el país.



La lamentable noticia fue confirmada este domingo 22 de marzo por el propio equipo capitalino, un día después del incidente que encendió las alarmas en plena competencia juvenil.



Un repentino quebranto de salud

Todo ocurrió el sábado 21 de marzo, durante el encuentro entre Millonarios e Independiente Santa Fe por la Supercopa Juvenil Sub-20. En medio del compromiso, el joven futbolista sufrió repentino un colapso que obligó a detener las acciones y activar de inmediato los protocolos médicos.

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“El jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad”, fue el reporte oficial del club en ese momento.

El mediocampista fue evacuado de la cancha en camilla y llevado a una clínica en el norte de Bogotá, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos bajo atención especializada, especialmente en el área cardiovascular.



Durante horas, el jugador permaneció bajo estricta supervisión médica, mientras familiares, compañeros y miembros del club seguían con preocupación su evolución. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su condición no mejoró.



“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”, informó Millonarios en un sentido comunicado.

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El mensaje del club reflejó el impacto de la pérdida: “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”.

Cabe destacar que la causa oficial de su fallecimiento aún no ha sido establecida, pero se sabe que el colapso estuvo relacionado con su salud cardíaca.



¿Quién era Santiago Castrillón?

Santiago Castrillón era considerado una de las promesas de Millonarios. Nacido el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga, se desempeñaba como volante de creación y de acuerdo con los medios, expertos y seguidores, se destacaba por su técnica, visión de juego y capacidad con el balón.

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Había llegado al club en 2021 y, gracias a su rendimiento, comenzó a ser tenido en cuenta en procesos cercanos al equipo profesional. Incluso, ya había sido convocado por cuerpos técnicos recientes, lo que evidenciaba su proyección dentro del fútbol colombiano.

Entrenadores que lo acompañaron en sus inicios resaltaban no solo sus cualidades deportivas, sino también su disciplina y compromiso. “Santi es una excelente persona, es un chico muy trabajador, muy humilde, muy disciplinado”, recordó uno de sus formadores según informó Gol Caracol.



Reacciones y luto en el fútbol colombiano

Tras confirmarse su fallecimiento, múltiples voces del fútbol colombiano expresaron su dolor y solidaridad con la familia del jugador.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) manifestó que “lamenta profundamente el fallecimiento del futbolista colombiano Santiago Castrillón”, afirmó al tiempo que destacó las cualidades del jugador: "El joven futbolista, reconocido por su talento, disciplina y proyección dentro del fútbol colombiano, presentó un quebranto de salud durante el partido entre Millonarios FC e Independiente Santa Fe".

Finalmente la organización concluyó el mensaje con condolencias a sus seres queridos y a las instituciones que hicieron parte de su proceso.

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Por su parte, Independiente Santa Fe, rival en el partido donde ocurrió el hecho, también se pronunció: “Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento”.

Uno de los mensajes más sentidos fue el del delantero Radamel Falcao García, referente de Millonarios, quien escribió: “Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante”.

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La muerte de Santiago Castrillón deja un vacío en Millonarios y en el fútbol juvenil colombiano. Su historia, marcada por el esfuerzo y la ilusión de llegar a lo más alto, se vio truncada de manera inesperada en una cancha, el lugar donde más disfrutaba estar.

Mientras avanzan los homenajes y mensajes de despedida, el país recuerda a un joven que, más allá de su talento, dejó huella por su forma de vivir el fútbol. “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía”, expresó el club en su despedida.

Hoy, su nombre queda ligado a un llamado de reflexión y a un profundo luto que une a todo el deporte colombiano.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co