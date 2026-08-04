Estos barrios en Bogotá tendrán cortes de agua este martes 4 de agosto por obras

Este martes 4 de agosto, algunos barrios de Bogotá enfrentarán cortes de agua debido a obras en tubería, indicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según detallaron en un boletín de prensa, los cortes se llevarán a cabo desde las 11:00 a. m. debido a "trabajos de rehabilitación de la Línea Silencio - Parque Nacional - San Diego".
Por estas labores, la empresa detalló que habrá barrios afectados en los sectores de la zona centro, norte y sur de la ciudad, específicamente en las localidades que abastece esta Línea: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. En algunos lugares habrá corte total de agua, mientras en otros los ciudadanos notarán baja presión en el servicio.
Barrios con cortes de agua este 4 de agosto
Localidad de Usaquén:
- Usaquén
- Santa Ana
- Escuela de Caballería I
- Escuela de Caballería II
- Páramo Urbano IV
- Seminario
- Chicó Norte II Sector
- Chicó Norte
- El Chicó
- La Cabrera
- El Retiro
- El Nogal
- Espartillal
- Porciúncula
Localidad de Chapinero
- Quinta Camacho
- Chapinero Norte
- Chapinero Central
- Chapinero Occidental
- Marly
- Quesada
- Palermo
- Sucre
- Santa Teresita
- La Magdalena
- Granada
- María Cristina
- La Salle
- Cataluña
- Parque Nacional
- Sagrado Corazón
- La Perseverancia
- San Martín
- San Diego
- La Macarena
- El Paraíso
- Ingemar
- Ingemar Oriental I
- Siberia
- Siberia II
- Siberia Central
- Siberia Rural
- Siberia Urbano
- Siberia Urbano II
- Siberia Urbano III
Localidad de Teusaquillo:
- Teusaquillo
- Armenia
- Estrella
- La Soledad
- Las Américas
- Florida
Localidad de Los Mártires:
- Santa Fe
- Samper Mendoza
- Usatama
- Colseguros
- El Listón
- Paloquemao
- Voto Nacional
- La Sabana
- Ricaurte
- La Pepita
- La Estanzuela
- Eduardo Santos
- El Vergel
- El Progreso
Localidad de Teusaquillo
- Teusaquillo
- Armenia
- Estrella
- La Soledad
- Las Américas
- Florida
Localidad de Los Mártires
- Santa Fe
- Samper Mendoza
- Usatama
- Colseguros
- El Listón
- Paloquemao
- Voto Nacional
- La Sabana
- Ricaurte
- La Pepita
- La Estanzuela
- Eduardo Santos
- El Vergel
- El Progreso
Por otro lado, detallaron que las zonas con baja presión del servicio de agua serán: entre la calle 68 y la avenida calle 26; y entre la avenida carrera 14 (Av. Caracas) y la carrera 3.
¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?
La empresa de acueducto de Bogotá indicó que se restablecerá de manera gradual hacia el mediodía del miércoles 5 de agosto, por lo que la recomendación para todos los habitantes de estos barrios es abastecerse con la suficiente cantidad de agua para estas 24 horas y recuerde que lo ideal es consumir esta agua almacenada en ese tiempo.
Algunas de las recomendaciones de la Empresa de Acueducto son llenar el tanque de reserva antes del inicio de los trabajos, hacer un uso racional del agua, priorizando la preparación de alimentos y el lavado de manos. También tenga en cuenta que puede solicitar carrotanques, en caso de ser necesario, a través de la Línea 116, donde se dará prioridad a hospitales, clínicas y centros de alta concentración de público.
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co