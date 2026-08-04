Estos barrios en Bogotá tendrán cortes de agua este martes 4 de agosto por obras

Este martes 4 de agosto, algunos barrios de Bogotá enfrentarán cortes de agua debido a obras en tubería, indicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según detallaron en un boletín de prensa, los cortes se llevarán a cabo desde las 11:00 a. m. debido a "trabajos de rehabilitación de la Línea Silencio - Parque Nacional - San Diego".

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Por estas labores, la empresa detalló que habrá barrios afectados en los sectores de la zona centro, norte y sur de la ciudad, específicamente en las localidades que abastece esta Línea: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. En algunos lugares habrá corte total de agua, mientras en otros los ciudadanos notarán baja presión en el servicio.



Barrios con cortes de agua este 4 de agosto

Localidad de Usaquén:



Usaquén

Santa Ana

Escuela de Caballería I

Escuela de Caballería II

Páramo Urbano IV

Seminario

Chicó Norte II Sector

Chicó Norte

El Chicó

La Cabrera

El Retiro

El Nogal

Espartillal

Porciúncula

Localidad de Chapinero



Quinta Camacho

Chapinero Norte

Chapinero Central

Chapinero Occidental

Marly

Quesada

Palermo

Sucre

Santa Teresita

La Magdalena

Granada

María Cristina

La Salle

Cataluña

Parque Nacional

Sagrado Corazón

La Perseverancia

San Martín

San Diego

La Macarena

El Paraíso

Ingemar

Ingemar Oriental I

Siberia

Siberia II

Siberia Central

Siberia Rural

Siberia Urbano

Siberia Urbano II

Siberia Urbano III

Localidad de Teusaquillo:



Teusaquillo

Armenia

Estrella

La Soledad

Las Américas

Florida

Localidad de Los Mártires:



Santa Fe

Samper Mendoza

Usatama

Colseguros

El Listón

Paloquemao

Voto Nacional

La Sabana

Ricaurte

La Pepita

La Estanzuela

Eduardo Santos

El Vergel

El Progreso

Localidad de Teusaquillo



Teusaquillo

Armenia

Estrella

La Soledad

Las Américas

Florida

Localidad de Los Mártires



Santa Fe

Samper Mendoza

Usatama

Colseguros

El Listón

Paloquemao

Voto Nacional

La Sabana

Ricaurte

La Pepita

La Estanzuela

Eduardo Santos

El Vergel

El Progreso

Por otro lado, detallaron que las zonas con baja presión del servicio de agua serán: entre la calle 68 y la avenida calle 26; y entre la avenida carrera 14 (Av. Caracas) y la carrera 3.



¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

La empresa de acueducto de Bogotá indicó que se restablecerá de manera gradual hacia el mediodía del miércoles 5 de agosto, por lo que la recomendación para todos los habitantes de estos barrios es abastecerse con la suficiente cantidad de agua para estas 24 horas y recuerde que lo ideal es consumir esta agua almacenada en ese tiempo.

Algunas de las recomendaciones de la Empresa de Acueducto son llenar el tanque de reserva antes del inicio de los trabajos, hacer un uso racional del agua, priorizando la preparación de alimentos y el lavado de manos. También tenga en cuenta que puede solicitar carrotanques, en caso de ser necesario, a través de la Línea 116, donde se dará prioridad a hospitales, clínicas y centros de alta concentración de público.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co