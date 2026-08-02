Pico y placa en Bogotá del 3 al 9 de agosto de 2026: así funcionará la medida durante esta semana

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) mantendrá el esquema habitual de restricción entre lunes y jueves, mientras que el viernes 7 de agosto, al ser día festivo, no habrá aplicación de la medida.

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El objetivo del pico y placa es regular la circulación de vehículos particulares en la ciudad y contribuir a una mejor movilidad durante los días hábiles. Por ello, las autoridades recomiendan a los ciudadanos revisar con anticipación la programación correspondiente a su placa antes de iniciar cualquier desplazamiento.

La restricción para vehículos particulares continúa operando de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, con excepción de los días festivos y los sábados.



Así funcionará el pico y placa del 3 al 9 de agosto

Durante esta semana, la programación será la siguiente:



Lunes 3 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 4 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 5 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 6 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 7 de agosto (festivo): no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Sábado 8 de agosto: no aplica la medida.

no aplica la medida. Domingo 9 de agosto: no aplica la medida.

De esta manera, los conductores tendrán cuatro jornadas consecutivas con restricción antes del puente festivo del 7 de agosto, cuando la circulación de vehículos particulares volverá a desarrollarse sin la aplicación del pico y placa.



Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos organizar con anticipación sus recorridos y verificar qué vehículos tienen autorización para circular cada día de la semana.



Multa por incumplir el pico y placa

No respetar la medida de pico y placa en Bogotá puede acarrear sanciones económicas y administrativas. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, en 2026 esta conducta corresponde a la infracción tipo C14, cuya multa asciende a $875.445, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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Además del comparendo, las autoridades de tránsito están facultadas para inmovilizar el vehículo durante los operativos de control o cuando la infracción sea detectada mediante los sistemas autorizados. En ese caso, el propietario deberá asumir también los costos del servicio de grúa y del parqueadero en patios.

Pico y Placa Solidario

Quienes necesiten movilizar su vehículo en un día de restricción pueden acceder al programa Pico y Placa Solidario, que permite circular legalmente tras adquirir un permiso expedido por la Secretaría Distrital de Movilidad.

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Para 2026, las tarifas base establecidas son las siguientes:



Permiso por un día : $70.294.

: $70.294. Permiso por un mes: $561.808.

$561.808. Permiso por seis meses: $2.809.311.

Sin embargo, el valor definitivo no es igual para todos los vehículos. La tarifa final se determina mediante un cálculo que tiene en cuenta variables como el avalúo comercial del automotor, su impacto ambiental, el modelo, el tipo de combustible y el municipio donde se encuentra matriculado.

Entre las novedades para este año está la actualización del factor correspondiente al municipio de matrícula de los vehículos registrados fuera de Bogotá, que pasó de 1,2 a 1,5, lo que representa un incremento en el costo final del permiso para esos automotores.

Así se solicita el permiso

El trámite del Pico y Placa Solidario se realiza completamente de forma virtual a través de la Secretaría Distrital de Movilidad. El proceso contempla el registro del solicitante, el diligenciamiento de la información requerida, la inscripción del vehículo, el pago mediante la plataforma PSE y, para quienes solicitan el permiso por primera vez, la realización de un curso de sensibilización antes de que la autorización entre en vigencia.

La Secretaría también recordó que en su plataforma oficial los ciudadanos pueden consultar el simulador para calcular el valor del permiso, revisar el estado de solicitudes anteriores y reportar posibles fallas técnicas.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a realizar este trámite únicamente por los canales oficiales y verificar que la dirección del portal termine en .gov.co, con el fin de evitar fraudes o el uso de sitios web no autorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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