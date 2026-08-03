Alertan nueva modalidad de estafa con falsos arriendos en Bogotá: cómo evitar caer

Buscar vivienda a través de internet se ha convertido en una práctica habitual para personas en Bogotá. Sin embargo, este proceso también ha sido aprovechado por delincuentes que crean falsas publicaciones de apartamentos y casas en arriendo con el fin de engañar a quienes buscan una nueva vivienda. Ante el aumento de este tipo de casos, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lanzó una alerta para que los ciudadanos extremen las precauciones al momento de realizar cualquier proceso de arrendamiento por medio de redes sociales o plataformas digitales.

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Según explicó la entidad, el análisis de las denuncias recibidas por el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) permitió identificar un patrón que se repite en la mayoría de los casos reportados. Los estafadores publican anuncios con fotografías llamativas y ofrecen inmuebles ubicados en sectores de alta demanda de la capital, pero con cánones considerablemente inferiores a los precios habituales del mercado. El objetivo es captar rápidamente la atención de personas interesadas en arrendar, quienes, motivadas por el bajo costo, establecen contacto con los supuestos propietarios o administradores del inmueble.



Cómo funciona la estafa de los falsos arriendos en Bogotá

Una vez la víctima manifiesta interés en la propiedad, comienza la segunda fase del fraude. Los estafadores afirman que es necesario adelantar un supuesto estudio de arrendamiento antes de programar la entrega del inmueble. Para ello solicitan información personal y documentos que normalmente hacen parte de un proceso formal, lo que genera una falsa sensación de confianza. Entre los documentos que suelen pedir están:



Copia de la cédula de ciudadanía.

Certificados laborales.

Información de codeudores.

Declaraciones de renta u otros documentos relacionados con la capacidad económica del interesado.

Con estos requisitos buscan que el procedimiento parezca legítimo y convencer a la víctima de que está realizando un trámite habitual. Posteriormente, los delincuentes aseguran que existe una alta demanda por el inmueble y que es necesario consignar dinero para reservarlo. Generalmente exigen un pago equivalente al 50% del canon de arrendamiento, argumentando que corresponde a una separación o al inicio del contrato. En algunos casos también solicitan consignaciones adicionales por concepto de depósito, administración o incluso gastos relacionados con el supuesto trasteo.



Así descubren las víctimas que fueron engañadas

Después de recibir el dinero, los responsables continúan manteniendo comunicación con la víctima durante algunos días para evitar generar sospechas. Cuando llega la fecha acordada para la entrega de las llaves, vuelven a solicitar el pago del saldo restante del arriendo y citan a las personas en una dirección determinada de Bogotá. Es en ese momento cuando las víctimas descubren el fraude. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, al llegar al lugar encuentran diferentes situaciones: el apartamento ya está ocupado por otra familia, pertenece a personas que nunca lo ofrecieron en arriendo o, simplemente, la dirección suministrada no corresponde al inmueble anunciado.

Una vez se concreta la estafa, los delincuentes bloquean los números de teléfono, dejan de responder mensajes de WhatsApp y desaparecen con el dinero consignado. La Secretaría Distrital de Seguridad hizo un llamado a los ciudadanos para que adopten medidas de prevención antes de entregar información personal o realizar cualquier transferencia de dinero. Entre las principales recomendaciones se encuentran realizar los procesos de arrendamiento a través de inmobiliarias reconocidas o canales oficiales que permitan verificar la autenticidad de la oferta. Si la búsqueda se hace mediante redes sociales o plataformas digitales, es importante desconfiar de aquellos anuncios cuyos precios sean demasiado bajos frente al promedio del sector.



La Secretaría Distrital de Seguridad recomienda denunciar estos hechos tan pronto como sea posible ante la Fiscalía General de la Nación para facilitar las investigaciones y evitar que otras personas sean afectadas por la misma modalidad. Además, quienes necesiten orientación pueden comunicarse con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), que brinda acompañamiento a las víctimas durante el proceso de denuncia. Las autoridades también recuerdan que cualquier hecho delictivo o situación que afecte la seguridad puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co