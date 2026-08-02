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Reportan incendio en cercanías del peaje Chusacá en la ruta que conecta con Soacha y Bogotá

El Cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios del municipio de Soacha fueron llamados para atender la emergencia del incendio cerca del peaje Chusacá.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Reportan incendio en cercanías del peaje Chusacá en la ruta que conecta con Soacha y Bogotá
Cortesía

Los Bomberos Oficiales y Voluntarios del municipio de Soacha, Cundinamarca, se encuentran atendiendo un incendio este domingo 2 de agosto. La emergencia se reportó en cercanías del peaje Chusacá, que se encuentra en la vía que conecta con Soacha y la ciudad de Bogotá.

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Los Bomberos Voluntarios de San Antonio también se encontraban en desplazamiento hacia el lugar para reforzar el operativo y contener las llamas.

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