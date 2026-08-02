Reportan incendio en cercanías del peaje Chusacá en la ruta que conecta con Soacha y Bogotá

Los Bomberos Oficiales y Voluntarios del municipio de Soacha, Cundinamarca, se encuentran atendiendo un incendio este domingo 2 de agosto. La emergencia se reportó en cercanías del peaje Chusacá, que se encuentra en la vía que conecta con Soacha y la ciudad de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los Bomberos Voluntarios de San Antonio también se encontraban en desplazamiento hacia el lugar para reforzar el operativo y contener las llamas.

Noticia en desarrollo...