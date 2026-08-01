Estudiante apuñalado en la Universidad Nacional salió de Bogotá tras recibir amenazas: esto dijo

El estudiante Kevin Arriguí, uno de los jóvenes que resultó lesionado durante una agresión registrada en la Universidad Nacional, afirmó que decidió salir temporalmente de Bogotá por recomendaciones de personas cercanas, mientras avanza su recuperación y las autoridades investigan lo ocurrido.

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En entrevista con Noticias Caracol, el universitario explicó que, tras recibir atención médica y cumplir diligencias ante Medicina Legal, optó por abandonar la ciudad durante el periodo de vacaciones académicas. "Me pidieron que tenía que salir hoy de Bogotá", señaló. Al ser consultado sobre quién le hizo esa recomendación, respondió: "Por consejo, por seguridad y algunas personas que sé que nos estiman, que nos quieren, nos pidieron que saliéramos de Bogotá".

Kevin Arriguí publicó un video en sus redes sociales en el que agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras la agresión y reiteró el llamado para que quienes tengan información sobre los responsables colaboren con las autoridades. En la grabación, el estudiante indicó que se encontraba en el aeropuerto, listo para abandonar la capital. "Quiero contarles que en este momento estoy en el aeropuerto, vamos a salir de la ciudad de Bogotá y quiero agradecerles infinitamente todo el respaldo", expresó.



Asimismo, señaló que espera responder los mensajes de apoyo una vez se encuentre alejado de la ciudad. "Dios mediante, apenas esté alejado de todo esto, intentaré contestar cada uno de los mensajes y cada uno de los diferentes apoyos que hemos recibido. Espero que nos volvamos a ver pronto", manifestó.



Finalmente, hizo un llamado a quienes presenciaron los hechos o reconocieron a las personas involucradas en la agresión para que entreguen la información a las autoridades.

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"Hago un llamado a las personas que estuvieron ahí o que lograron reconocer a las personas de lo que me pasó, por favor, denúncielas, hablen con las autoridades de la universidad y con las diferentes autoridades policiales para que ojalá cuanto antes podamos esclarecer estos hechos y que las personas que nos hicieron esto paguen por lo que hicieron", concluyó.

El estudiante agregó que aprovechará el receso académico para permanecer fuera de la capital con la expectativa de regresar cuando existan mejores condiciones de seguridad. "Voy a aprovechar para salir de Bogotá y retirarme unos días para esperar, ojalá, que pueda volver a la universidad con tranquilidad", manifestó. Asimismo, indicó que hasta el momento no ha recibido nuevas amenazas después del ataque. "Por el momento no. A Dios gracias no", afirmó.

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Rector anuncia medidas y pide denunciar amenazas

Tras los hechos, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña Reyes, informó que la institución activó las rutas administrativas, jurídicas y de protección para atender la situación.

A través de su cuenta de X señaló que la universidad puso la información en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y activó los protocolos institucionales de atención y protección. "Ante la gravedad de los recientes hechos de violencia en la Sede Bogotá, activamos de inmediato todas las acciones administrativas, jurídicas y de protección necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables", escribió.

También hizo un llamado a denunciar cualquier intimidación. "Hago un llamado a denunciar cualquier agresión, amenaza o intimidación: el silencio favorece la impunidad", expresó, al tiempo que aseguró que "los violentos no representan a la Universidad ni definirán su rumbo".

Universidad reforzará controles de ingreso

Durante una entrevista con Noticias Caracol, el rector aseguró que toda la información recopilada por la institución ya fue entregada a las autoridades judiciales. "Hemos entrado en contacto con las autoridades. Toda la información de videos, de quiénes entraron al campus y cuáles vehículos ingresaron en ese momento se los hemos entregado a las autoridades para que puedan judicializar a los responsables de este terrible intento de asesinato de un estudiante", afirmó.

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Peña también sostuvo que, según su percepción, los responsables no pertenecerían a la comunidad estudiantil. "Tengo la convicción y espero que así sea, que los responsables de estos hechos no son estudiantes. Hay unas hipótesis que fueron entregadas a la Fiscalía y ellos serán los que determinen la realidad de los hechos", indicó.

Como parte de las acciones anunciadas, explicó que la universidad mantendrá su carácter de institución abierta, pero fortalecerá los mecanismos de identificación en los accesos. "Vamos a comenzar a retomar un esquema donde el que entre a la universidad se identifique, de modo tal que no podamos tener personas no identificadas dentro del campus", señaló.

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El rector también manifestó su preocupación por otras situaciones de seguridad que, según dijo, afectan actualmente a la comunidad universitaria. Indicó que existen profesores amenazados y reveló que dos aspirantes a decanaturas manifestaron sentir temor por su integridad. "Tenemos otra situación delicada, tenemos amenazas a aspirantes a la decanatura. Dos aspirantes me llamaron angustiadas informándome que piensan renunciar porque sienten amenazada su vida. Eso no es la Universidad Nacional de Colombia", afirmó.

Peña aseguró que la institución brindará acompañamiento a quienes han manifestado sentirse en riesgo y reiteró su llamado para que cualquier integrante de la comunidad universitaria denuncie hechos de intimidación ante las autoridades competentes.