Nueva decisión en el caso de Laura Valentina Lozano: ordenan la captura del principal sospechoso

El proceso judicial por la muerte de Laura Valentina Lozano, la estudiante de Ciencias Políticas y patinadora artística asesinada en Bogotá, registró un nuevo avance. Seis meses después de los hechos, un juez ordenó la captura inmediata de José David López Celis, señalado por la Fiscalía como el principal presunto responsable del crimen.

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La decisión fue adoptada por el Juzgado 32 con función de garantías, que acogió una nueva solicitud de la Fiscalía para imponer una medida de aseguramiento contra el investigado, quien había recuperado su libertad en febrero de este año por decisión de otro juez.

Juez ordenó la captura inmediata

De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, se sabe que el despacho judicial emitió una nueva orden de captura dentro del proceso.



La joven, de 21 años, falleció durante la madrugada del 21 de febrero de 2026, luego de acudir al apartamento de su expareja, ubicado en el sector de Cedritos, para recoger algunas de sus pertenencias tras finalizar la relación sentimental.



Según la investigación, la Fiscalía sostiene que la víctima fue atacada mediante asfixia mecánica. La nueva decisión judicial modifica el panorama del caso, ya que el hombre fue dejado en libertad el mismo mes en que la joven murió.

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En ese momento, un juez de control de garantías negó la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que no existía un riesgo de continuidad de la actividad delictiva.

Durante esa audiencia, el juez argumentó:

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"En este caso, por supuesto, lo primero que se va a desechar es que ocurrió el resultado fatal y que no hay ninguna evidencia de la cual nos da de que exista la posibilidad, simplemente porque tenga trato con femeninas, en las cuales pueda afectarlas ese riesgo de continuidad de la actividad delictiva".Tras esa determinación, José David López Celis continuó vinculado al proceso, pero sin permanecer privado de la libertad.

Ahora, luego de una nueva solicitud presentada por la Fiscalía, otro juez resolvió ordenar su captura como presunto responsable de la muerte de Laura Valentina Lozano.

#LoÚltimo | Nueva decisión en el caso de Laura Valentina Lozano: ordenan la captura de expareja de la joven asesinada. Esto se sabe



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Un caso que conmocionó a Bogotá

Laura Valentina Lozano tenía 21 años, estudiaba Ciencias Políticas en la Unicervantes y también se desempeñaba como profesora en una escuela de patinaje artístico. Además, había representado a Colombia en competencias internacionales de esa disciplina.

De acuerdo con la investigación, la joven llegó al apartamento de su expareja para recoger algunas pertenencias y su mascota. Un conductor la esperaba en el vehículo mientras realizaba esa diligencia.

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Según la reconstrucción de los hechos, Laura descendió inicialmente para dejar sus pertenencias y a su mascota en el automóvil, pero luego regresó al apartamento porque había olvidado su teléfono celular. Antes de subir nuevamente, le pidió al conductor que la esperara unos minutos más.

Sin embargo, nunca volvió a salir del inmueble. Minutos después, un hombre se asomó por una de las ventanas del apartamento y manifestó su intención de acabar con su vida tras afirmar que había asesinado a la joven. Ante esa situación, el conductor dio aviso inmediato a las autoridades.

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Cuando la Policía llegó al lugar encontró la escena y capturó al principal sospechoso, quien, según las autoridades, también habría intentado quitarse la vida antes del ingreso de los uniformados.

Las hipótesis preliminares presentadas por la Policía Metropolitana de Bogotá señalaron que la muerte de Laura Valentina habría sido causada por asfixia mecánica.

Este avance judicial también responde a la insistente búsqueda de justicia de los familiares de Laura Valentina Lozano, quienes durante los últimos meses han pedido que el caso no quede en la impunidad.