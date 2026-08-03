Nueva reforma tributaria en Bogotá busca financiar alumbrado inteligente: ¿en qué consiste?

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán radicó ante el Concejo de Bogotá un proyecto de reforma tributaria con el que espera recaudar entre 1,2 y 1,3 billones de pesos para financiar la transformación de la capital hacia un proyecto ambicioso de un modelo de ciudad inteligente, modernizar el sistema de alumbrado público e implementar incentivos para atraer inversión y generar empleo. Se prevé que los cambios se vean en la ciudad en dos años, aproximadamente. Durante una entrevista con Noticias Caracol, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que la iniciativa tiene tres ejes principales: la modernización del alumbrado público, un paquete de incentivos tributarios para impulsar la inversión y medidas para simplificar el sistema de impuestos de la ciudad.

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Alumbrado inteligente: la principal apuesta

Uno de los componentes centrales del proyecto es la transformación del sistema de alumbrado público de Bogotá.Según la funcionaria, la meta es que en dos años todas las luminarias de la ciudad sean tecnología LED y que se instalen 20.000 nodos de telegestión, lo que permitirá monitorear en tiempo real el funcionamiento de las luces sin depender de recorridos de inspección o reportes ciudadanos. La infraestructura también serviría para incorporar herramientas tecnológicas como:

Cámaras de videovigilancia.

Sensores para detectar incendios e inundaciones.

Medidores de calidad del aire.

Sistemas para medir niveles de ruido.

Gestión remota del consumo de energía.

Cadena explicó que el nuevo sistema permitiría ajustar la intensidad de la iluminación según la hora del día, reduciendo el consumo energético y generando ahorros para la ciudad. Actualmente, Bogotá ya desarrolla un proyecto piloto en el sector de la calle 85 con carrera 15, donde se han instalado postes inteligentes con estas capacidades tecnológicas.



¿Cómo se financiará?

Para costear el proyecto, el Distrito propone crear un esquema de financiación del alumbrado público similar al que ya existe en otras capitales del país. La secretaria aseguró que el principio será que cada ciudadano aporte de acuerdo con su capacidad económica. La propuesta contempla que:



Los estratos 1, 2 y 3 no pagarán el nuevo cobro , aunque sí recibirán los beneficios del proyecto.

, aunque sí recibirán los beneficios del proyecto. Los predios de estratos 4, 5 y 6, así como inmuebles con avalúos superiores a $1.000 millones y predios comerciales e industriales, sí realizarán un aporte.

Como ejemplo, la funcionaria explicó que un inmueble con un avalúo cercano a $300 millones tendría un cobro aproximado de $120.000 al año, equivalente a unos $10.000 mensuales, valor que se incluiría en la factura del impuesto predial. Además, el Distrito estudia permitir que este pago pueda hacerse en cuatro cuotas sin intereses. De los recursos proyectados, alrededor de $780.000 millones tendrían destinación exclusiva para el sistema de alumbrado inteligente.

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Incentivos para atraer inversión

La reforma también incluye un paquete de beneficios tributarios enfocados en impulsar la economía de la ciudad. Entre ellos se plantean reducciones en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para empresas que realicen nuevas inversiones en Bogotá. La Administración estima que estas medidas podrían atraer cerca de $78 billones en inversión privada durante los próximos diez años y contribuir a la creación de más de 215.000 empleos. Los incentivos estarían dirigidos, entre otros, a proyectos relacionados con:

Desarrollo del aeropuerto.

Infraestructura urbana.

Construcción de vivienda.

Cambios en el ICA y alivios para morosos

Otro de los objetivos de la iniciativa es simplificar el sistema tributario distrital. La Secretaría de Hacienda propone reducir el número de tarifas del ICA mediante un redondeo que, en la mayoría de actividades económicas, sería a la baja. Sin embargo, plantea un incremento en tres sectores específicos:

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El sector financiero (excepto cooperativas y fondos de empleados).

La venta de vehículos y motocicletas.

La comercialización de bebidas alcohólicas y tabaco.

La funcionaria aclaró que los restaurantes y bares no tendrían un aumento en la tarifa del ICA. Asimismo, el proyecto contempla un plan de alivios para los contribuyentes que mantienen deudas con el Distrito. Según la Secretaría, más de un millón de contribuyentes se encuentran actualmente en mora y podrían acceder a descuentos en intereses y sanciones para ponerse al día.

También eliminarán algunas cargas tributarias

La propuesta incluye la eliminación de tres cargas tributarias:

La retención del ICA para pequeños comercios en pagos realizados con tarjetas débito y crédito.

Un impuesto histórico que aún afecta la boletería de los cines.

El cobro relacionado con publicidad exterior visual.

El proyecto comenzará ahora su trámite en el Concejo de Bogotá, donde deberá surtir el debate y la discusión entre los cabildantes antes de definir si las medidas entran en vigencia a partir del próximo año.