Extraña muerte de joven en Cajicá: cayó del carro de su pareja y familia cuestiona versión principal

Angie Valentina Rodríguez cayó de una camioneta en movimiento el pasado 13 de octubre en jurisdicción del municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca. Debido a la gravedad de sus heridas, la joven de 21 años falleció este fin de semana, entre el 25 y el 26 de octubre. Mientras que su novio sostiene que la joven universitaria supuestamente se cayó del vehículo por si sola y todo se configuraría -a este paso- como un simple accidente de tránsito, la familia cuestiona vehementemente esta versión y denuncia que este hombre tendría que ver con lo ocurrido. Un celular sería uno de los elementos clave que, según la familia, podría demostrar el peso de la versión de los hechos que ellos sostienen.



Angie cayó del vehículo en movimiento en inmediaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Pese a que fue auxiliada, la joven falleció. Su novio, cuya identidad no ha sido revelada para no entorpecer la investigación, habría estado con ella a escondidas durante los últimos años para evitar cuestionamientos sobre su relación. Sin embargo, la familia de Angie sí clama para que haya una línea adicional en las hipótesis manejadas en el caso.

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Luz Dary Ruiz es la mamá de Angie. En diálogo con Blu Radio, la mujer expuso su denuncia y contó que la relación de su hija tenía dinámicas de presunta violencia de género. Este mismo ambiente hostil dentro de la relación, a juicio de la familia, tendría relación con lo que le ocurrió a su hija, quien podría haber sido arrojada del automóvil. De hecho, los dos seguían siendo pareja desde 2024, pero a escondidas. Y es que hay un video que fue grabado este año y que muestra cuando Angie habría sido víctima de una golpiza por parte de su pareja sentimental. La dinámica secreta fue adoptada entonces para evitar cuestionamientos ante la realidad que otros veían.

Según Ruiz, madre de la víctima, la joven era blanco de riñas, maltratos e insultos. “Era demasiado agresivo. Le controlaba muchas cosas: la forma de vestir, las redes sociales. Ella no podía subir nada porque a todo momento tenía que bajarlo. Lo único que le dejaba hacer era subir fotos de él”, relató la mujer. “Tuvo que haber pasado algo dentro de la turbo para que hubiera tomado esa decisión (...) él la obligaría a tirarse. Ahorita va a quedar como accidente de tránsito y lo van a exonerar de toda culpa que él tenga”, alertó.

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El elemento clave es el celular que tiene Ruiz, donde estaría guardado el video que muestra la golpiza de la que fue víctima su hija hace dos años, pero que también tendría mensajes que demostrarían las dinámicas de violencia. Hoy, con un dolor de madre, doña Luz pide a las madres de otras chicas que sean víctimas de violencia basada en género que no duden en denunciar.

María Paula Rodríguez Rozo

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