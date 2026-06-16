Extranjero que fue acusado de abuso a menor demandará a quienes lo señalaron: habla su abogado

Lo que comenzó como una denuncia ciudadana por un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en el norte de Bogotá terminó convirtiéndose en un caso que ahora podría llegar a los estrados judiciales por cuenta de las acusaciones que, según las autoridades, resultaron ser incorrectas.



Luego de que la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Medicina Legal descartaran cualquier tipo de violencia física o sexual contra tres menores de edad involucrados en el caso ocurrido en la localidad de Usaquén, la defensa del ciudadano estadounidense señalado anunció acciones legales contra quienes promovieron y difundieron las acusaciones.

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El abogado Fabio Humar, quien asumió la representación legal de Grant Gail, confirmó que presentará denuncias penales por varios delitos relacionados con los señalamientos que afectaron a su cliente.

Según informó la periodista Nicolle Buitrago en la más reciente emisión de Noticias Caracol En Vivo, las acciones judiciales contemplan denuncias por injuria, calumnia, fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio.



¿Qué dijo el abogado?

El jurista aseguró que las conclusiones alcanzadas por las autoridades permiten afirmar que no existió ningún tipo de abuso contra los menores y cuestionó la manera en que el caso se difundió a través de redes sociales.



"La locura de las redes sociales y la fiebre de querer señalar y ver responsables y culpables en todas partes. Lo que pasó este fin de semana con un ciudadano norteamericano, que vino a estar aquí con sus tres hijos adoptados junto con su esposa y lo señalaron falsamente de abusar de uno de ellos. Pues lo que está pasando es lamentable, ya está probado científicamente que no hubo ningún tipo de abuso", afirmó Humar.



El abogado sostuvo que, tras conocerse los resultados de las investigaciones y exámenes practicados por las autoridades competentes, su cliente le dio instrucciones para iniciar las acciones correspondientes contra quienes, presuntamente, contribuyeron a difundir la acusación.

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"Ello por supuesto obliga a que mi cliente me haya instruido, como en efecto lo hizo, para presentar denuncias penales contra los particulares y los funcionarios públicos de cualquier nivel que lo hayan señalado falsamente de cometer esta atrocidad", manifestó.

Humar también señaló que el impacto de los señalamientos trascendió el ámbito judicial y afectó gravemente la imagen de su defendido.

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"El daño es irreparable, en todas las redes sociales está este episodio y por supuesto iremos detrás de las personas que falsamente lo señalaron a él de cometer esta locura. La justicia le va a llegar a estas personas, tarde que temprano le va a llegar", agregó.

De acuerdo con la información entregada por la defensa, también se promoverán acciones por falso testimonio y fraude procesal contra quienes grabaron y difundieron los videos que se hicieron virales durante el desarrollo del caso.

Además, Humar anunció que el proceso jurídico comenzará de manera formal en las próximas horas y que la denuncia quedaría radicada antes de finalizar la semana.

Fabio Humar, abogado del ciudadano estadounidense señalado por un presunto caso de abuso sexual en el norte de #Bogotá, anunció que asumió su defensa y que emprenderá acciones legales por presunto falso testimonio y fraude procesal contra las personas que grabaron y difundieron… pic.twitter.com/tfUi2UFtAQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 16, 2026

Esto fue lo que dijo la directora del ICBF

Mientras tanto, las autoridades han insistido en que las investigaciones permitieron descartar cualquier conducta delictiva relacionada con abuso sexual o violencia física contra los menores.

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La directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó que los tres niños, de 4, 7 y 15 años, se encontraban en la etapa final de un proceso de integración familiar con la pareja estadounidense, que adelantaba desde hacía tres años un trámite de adopción.

Según detalló la funcionaria, los menores estaban bajo monitoreo permanente cuando ocurrió el episodio que posteriormente fue interpretado por algunos ciudadanos como un presunto caso de abuso.

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"Estaba a diez minutos la psicóloga que estaba monitoreando el proceso de integración familiar de esos siete días; acude inmediatamente, la niña la llama", señaló Cáceres.

La directora también explicó que, de acuerdo con los testimonios recopilados durante la investigación, la situación observada desde el exterior del apartamento correspondía a un episodio familiar derivado de una discusión entre los niños.

"Lo que se comenta es una situación familiar en la que estaba la niña almorzando, estaban los niños con una riña entre ellos, un tema de un juguete, situación familiar que lleva a que el papá le pida al niño salir al balcón a respirar", indicó.

Asimismo, la funcionaria destacó que los exámenes realizados descartaron cualquier afectación contra los menores.

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"Medicina Legal nos confirma que no hubo violencia sexual (...) y se descarta cualquier tipo de violencia sexual contra los tres niños", afirmó.

La Fiscalía General de la Nación llegó a la misma conclusión. En su informe oficial señaló que "todas las pruebas forenses, físicas, psicológicas; las entrevistas y demás peritajes realizados, y las actividades de policía judicial realizadas arrojaron que no ha habido abuso sexual ni violencia física. No existen elementos que indiquen una conducta delictiva".

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Cáceres también hizo un llamado a la prudencia frente a la difusión de información relacionada con niños y adolescentes.

"Es importante denunciar, pero no exponer casos de niños en restablecimiento de derechos en redes sociales", expresó la directora del ICBF, quien advirtió sobre las consecuencias que puede tener la circulación de versiones no verificadas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co