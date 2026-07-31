Declaran desierta por cuarta vez licitación de la Nueva Calle 13 en Bogotá: ¿qué viene para la obra?

Por cuarta vez el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) declaró desierta la licitación de los tramos 3, 4, 5 y 6 de La Nueva 13, una obra que busca la adecuación de la calle 13 al sistema de TransMilenio, ocho calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público desde la carrera 69F hasta el límite occidental de la ciudad o río Bogotá. No obstante, el director del IDU, Orlando Molano, indicó que este proyecto "será una realidad" y que, aunque no se recibieron propuestas en esta ocasión, van a abrir una nueva licitación cuando estén "absolutamente seguros".

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Se trata de un megaproyecto de 11,62 kilómetros que tiene un valor total de 4,9 billones de pesos constantes de 2021,con el respaldo del convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Distrito. La Nueva 13 busca construir, entre otras cosas, 13 estaciones sencillas de TransMilenio y un patioportal. En los últimos años ha enfrentado varios retos, pues el Distrito explicó que, aunque los tramos 1 y 2 se adjudicaron en 2022, la historia fue distinta para el resto de la obra, ya que los tramos 3 y 4 se declararon desiertos en tres procesos de licitación diferentes, realizados entre 2022 y 2023. El tramo 5, que correspondía al patiotaller, no salió a licitación.

“La Calle 13 será una realidad. Hoy tenemos los recursos garantizados para este proyecto. vamos a reunirnos con Fasecolda, con la CCI, con las agremiaciones, con los contratistas… para entender efectivas razones por las cuales no se presentaron. Hoy tenemos más de 1200 frentes de trabajo en Bogotá, y esto requiere un esfuerzo técnico y financiero de todos los contratistas. Así que vamos a buscar estas razones, pero sobre todo vamos a buscar que también las constructoras nacionales e internacionales se puedan presentar, explicó el director del IDU, Orlando Molano.



¿Qué sigue tras declararse desierta la licitación de la Nueva calle 13?

El IDU destacó que el proceso de licitación de la obra es "de gran envergadura, por eso se debe garantizar que se contará con empresas con capacidad probada jurídica, financiera, humana y técnica, que garanticen la ejecución del proyecto y que no incurran en retrasos o abandono de obra en el futuro". Por lo tanto, indicó que lo que sigue es dialogar con las audiencias de interés y actores del sector para determinar las razones que los llevaron a no presentarse. Además, se acudirá a organismos, gremios y empresas internacionales para invitarlos a que participen en los procesos, buscando igualdad de condiciones con las empresas colombianas.



“Hemos tenido varias mesas de trabajo con las agremiaciones y con los constructores. Algunas de estas sugerencias son atendidas y fueron atendidas para la licitación. Vamos a revisar nuevamente si efectivamente estas razones se pueden incluir en los nuevos pliegos de licitación, entendiendo que siempre debemos cuidar los recursos públicos para Bogotá”, concluyó Molano. El IDU aseguró, por otro lado, que los recursos de la obra están garantizados y que tienen el tiempo suficiente para consultar el mercado y sacar la licitación lo más pronto posible, para no afectar el cronograma que prevé el inicio de obras hacia finales de 2028.



Estos son los tramos que no han sido licitados de la Nueva Calle 13

Tramo 3: va desde la carrera 69F hasta la intersección de la av. Ciudad de Cali (costado oriental) tiene un valor estimado de más de $510 mil millones (obra), con una longitud de 1,65 km, tendrá 2 estaciones, 3 puentes peatonales y 1 puente vehicular.

Tramo 4: va desde la intersección av. Ciudad de Cali, hasta carrera 100, tendrá una longitud de 2,23 km, donde se construirán 3 estaciones, 4 puentes peatonales, 1 puente vehicular y el complemento de la oreja conectante suroriental en la av. Ciudad de Cali y la av. Fontibón. Su construcción tendrá un valor de $605 mil millones (obra).

Tramo 5: se extiende desde la carrera 100 hasta la carrera 126, tendrá un valor de inversión de $636 mil millones y tendrá al servicio de la ciudadanía 4 estaciones, 5 puentes peatonales y 1 puente vehicular en sus 2,53 km de extensión.

Tramo 6: llega hasta el límite del Distrito Capital, y en sus 1,42 km se conectará con el patioportal (un punto de inicio y fin de las rutas troncales), 3 puentes peatonales y un puente vehicular. La inversión será de $560 mil millones (obra).

LAURA VALENTNA MERCADO

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