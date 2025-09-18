En vivo
BOGOTÁ / Famoso presentador dice que lo suplantaron y compraron carro a su nombre: tiene cuentas embargadas

El periodista Johnatan Nieto dijo que descubrió que habían comprado un vehículo cuando trató de sacar un crédito y le informaron que estaba reportado. Pide ayuda urgente de las autoridades.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de sept, 2025
El periodista Johnatan Nieto dijo que descubrió que habían comprado un vehículo a su nombre en Cali.
