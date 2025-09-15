Paso a paso para solicitar un crédito de $15 millones en Nequi: no le piden papeleo

Nequi, la plataforma digital de Bancolombia, ofrece créditos desde la aplicación móvil, sin necesidad de desplazamientos a oficinas físicas ni entrega de documentos impresos. Los préstamos que ofrece están divididos en dos categorías: el crédito de consumo de bajo monto, para quienes requieren sumas menores a $5,2 millones, y el crédito de libre inversión, que cubre valores desde $100.000 hasta $25 millones. Este último es el más utilizado por quienes buscan financiación de montos medianos y altos, y su gestión se realiza de forma completamente digital.

Para el crédito de libre inversión, la tasa de interés es fija y se mantiene durante toda la vigencia del préstamo. El rango oscila entre 1,79% y 1,87% mensual, lo que equivale a una tasa efectiva anual entre 23,69% y 24,91%. Además del interés, Nequi cobra dos conceptos adicionales:



Seguro de vida obligatorio: se paga una sola vez al desembolsar el crédito. En este caso, cuesta $1.450 por cada millón solicitado. Para un préstamo de $15 millones, el valor asciende a $24.650. El seguro protege al usuario y a la entidad en caso de fallecimiento o incapacidad del titular, cubriendo el saldo pendiente.

Fianza o garantía: se gestiona a través del Fondo de Garantías de Antioquia (FGA) o del Fondo Nacional de Garantías (FNG). Esta comisión busca respaldar el pago del crédito en caso de incumplimiento y su costo depende del perfil del solicitante. En el ejemplo de un préstamo de $15 millones, la fianza lleva el valor desembolsado a $16.785.000.

Simulación de un crédito de $15 millones en Nequi

Noticias Caracol revisó cuánto debería pagar un usuario que solicite $15 millones a Nequi en la modalidad de libre inversión, teniendo en cuenta diferentes plazos. Las simulaciones muestran que el monto de la cuota mensual cambia de manera significativa según la duración del préstamo:



12 meses: la cuota es de $1.599.188.

24 meses: la cuota es de $899.076.

36 meses: la cuota es de $669.504

48 meses: la cuota es de $557.497.

60 meses: la cuota es de $492.442.

Estos cálculos se realizaron con la tasa máxima de 1,87 % mensual (24,91 % efectiva anual), más el cobro por fianza y el seguro correspondiente. El plazo elegido por el solicitante influye directamente en el costo total del crédito. Aunque plazos más largos permiten reducir la cuota mensual, también generan un mayor pago acumulado de intereses. Por ejemplo, con un plazo de 12 meses, la persona devuelve aproximadamente $19,1 millones en total, incluyendo cuotas, fianza e intereses. En cambio, si elige pagar en 60 meses, la suma final supera los $29 millones.



Requisitos para solicitar un crédito en Nequi

Nequi establece algunas condiciones básicas para que un usuario pueda acceder a este producto financiero:



Tener una cuenta activa en la plataforma.

Ser mayor de edad con cédula de ciudadanía vigente.

No estar reportado de manera negativa en centrales de riesgo.

Contar con un historial crediticio favorable.

Demostrar capacidad de pago a través del comportamiento financiero dentro de la aplicación.

El análisis de riesgo se realiza con base en el manejo que el usuario ha tenido en la plataforma y en el historial registrado en entidades de información crediticia.



Paso a paso para solicitar un crédito de $15 millones en Nequi

El trámite puede realizarse directamente desde el celular, en menos de 10 minutos. Estos son los pasos:



Abra la aplicación de Nequi .

. Diríjase a la opción 'Servicios' .

. Seleccione la opción 'Finanzas' y luego 'Créditos' .

y luego . Elija la modalidad 'Crédito de libre inversión '.

'. Indique el monto deseado (en este caso, $15 millones).

Seleccione el plazo de pago (entre 1 y 60 meses).

Revise las condiciones: tasa de interés, seguro y comisión de garantía.

Confirme la solicitud.

Si el crédito es aprobado, el desembolso se realiza de forma automática en la cuenta Nequi del usuario. En el caso de estos préstamos, se cobra una comisión de fianza que responde a un esquema de garantías diseñado para facilitar el acceso al crédito a más personas. En lugar de exigir codeudores o bienes en garantía, Nequi utiliza el respaldo de entidades como el FGA o el FNG. El valor de la fianza depende del perfil de riesgo de cada solicitante y se cobra una sola vez al momento del desembolso. Para el caso de $15 millones, la fianza eleva el valor desembolsado a $16.785.000. Este dinero no ingresa a la cuenta del usuario, sino que se descuenta como costo del crédito.

Además, también existe el seguro obligatorio que cubre situaciones que impidan al deudor continuar con los pagos, como fallecimiento o incapacidad total y permanente. Al activarse, asume el saldo pendiente y evita que la deuda quede en manos de los familiares o que genere pérdidas a la entidad. En el crédito de $15 millones, el seguro cuesta $24.650 y se descuenta al inicio, junto con el valor de la fianza.



