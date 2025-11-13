En vivo
Jueza se conmueve al narrar cómo mataron a Jaime Esteban Moreno: la reacción de Juan Carlos Suárez

"Con miedo caminaba Jaime Esteban por la calle… no se defendía": con estas palabras la jueza relató los últimos momentos de vida del estudiante de la Universidad de Los Andes, quien fue brutalmente agredido la noche de Halloween en Bogotá. Esta fue la reacción del imputado al conocer la decisión.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 13 de nov, 2025
