Tragedia en Suba: celebración de cumpleaños terminó en el feminicidio de una mujer

Una celebración de cumpleaños en la localidad de Suba, en Bogotá, terminó en tragedia con el asesinato de una mujer. Los primeros informes detallan que en la noche del 26 de octubre en un conjunto residencial del noroccidente de Bogotá se llevó a cabo una celebración en la casa de la víctima y su compañero sentimental sería el responsable de su muerte.



Feminicidio en Suba

Los lamentables hechos ocurrieron en el apartamento 403 de un conjunto residencial en el barrio Villa María, en la localidad de Suba. La noche del lunes 26 de octubre empezó de manera tranquila con la celebración del cumpleaños de un hombre por parte de sus seres queridos en su casa, junto a su compañera sentimental. Sin embargo, sobre la medianoche la situación en la vivienda se tornó violenta.

Aparentemente, el cumpleañero bebió de más y con los tragos en la cabeza empezó a generar conflicto en la vivienda, peleando con su pareja sentimental. Cuando empezó la pelea, según conoció El Ojo de la Noche, algunos de los invitados decidieron sacar al sujeto de la vivienda para evitar más problemas e intentar calmarlo.

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Pero en cuestión de minutos, el hombre regresó al inmueble con la excusa de que se le había quedado su celular. En ese momento, el homenajeado realmente se dirigió a la cocina, donde tomó un arma blanca y procedió a atacar a su pareja sentimental. La mujer alcanzó a ser remitida al hospital de Suba, pero allí falleció a las 2:00 de la mañana de este martes 27 de octubre. El presunto responsable fue capturado por los uniformados del CAI La Gaitana y está a la espera del inicio de su proceso judicial.



Otros ataques a mujeres en Bogotá

Por otro lado, otra mujer falleció en la noche del lunes 26 de octubre en Fontibón, luego de que un conductor de un vehículo chocara contra dos motocicletas al intentar sobrepasar a otro carro. Una femenina que iba como pasajera en una de las motos falleció, otra resultó herida a causa del accidente y otra persona fue remitida a un centro médico.



Mientras que en el sector de Kennedy hay denuncias por la inseguridad que enfrentan las usuarias de patinetas y motos eléctricas. Cámaras de seguridad dejaron en evidencia a criminales que se ubican en la esquina del barrio Techo, cerca a la Avenida de Las Américas, en horas de la madrugada esperan a las conductoras, las atacan y golpean para robarles sus vehículos.



*con reportería de Edward Porras, el Ojo de la Noche

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co