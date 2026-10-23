Recuperan en Armenia imagen religiosa de $45 millones que fue robada de una iglesia en Medellín

La Policía Nacional logró en el barrio Álamos de Armenia la recuperación de una imagen religiosa que hacía parte de la obra denominada 'La Profecía de Simeón', la cual había sido hurtada de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores La América, en la ciudad de Medellín, y que era avaluada en aproximadamente $45 millones.

¿Cómo fue el hurto de la imagen religiosa en Medellín y dónde fue recuperada?

De acuerdo con la información conocida durante el procedimiento, la pieza había sido sustraída por un hombre mientras se encontraba en exhibición en el templo religioso. En los videos presentados por las autoridades se evidencia a la persona, quien se encontraba en la iglesia y aparentaba hacer parte de la eucaristía. Al terminar, se dirige hacia el lugar donde estaba ubicada la imagen y procede a realizar el hurto.

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El hecho generó preocupación por la pérdida de un elemento que hacía parte del patrimonio religioso de la parroquia y cuyo valor económico fue estimado en aproximadamente $45 millones.



Posteriormente, la figura habría sido comercializada por un anticuario del municipio de Envigado y adquirida de buena fe por un artesano en la ciudad de Armenia. Esta circunstancia permitió establecer su ubicación y adelantar las actuaciones correspondientes para su recuperación.

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Finalmente, una vez recuperado el elemento y realizadas las verificaciones pertinentes, la pieza religiosa fue devuelta a sus propietarios. Durante la entrega, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la recuperación de bienes que han sido hurtados y con el acompañamiento a las comunidades afectadas por este tipo de hechos.

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“No vamos a descansar hasta encontrar al autor de los hechos en Medellín”, aclaró la persona a quien le fue entregada la imagen, al referirse a la búsqueda del responsable del hurto ocurrido en el templo religioso.

La recuperación de esta pieza también permitió conocer el recorrido que habría tenido después de ser sustraída de la parroquia, pasando por un establecimiento dedicado a la comercialización de antigüedades y llegando posteriormente a manos de un artesano en Armenia.

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La Policía Nacional continúa desarrollando acciones encaminadas a la protección y recuperación de bienes de valor religioso, artístico y cultural, e invita a la ciudadanía a verificar la procedencia de este tipo de elementos antes de adquirirlos y a informar oportunamente a las autoridades sobre cualquier situación que pueda estar relacionada con su comercialización irregular.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO