Guardia de TransMilenio fue asesinado en la estación Terreros por impedir ingreso de colados

Un guardia de TransMilenio fue asesinado en horas de la mañana de este 18 de septiembre en la estación Terreros, del municipio de Soacha. Noticias Caracol conoció que, al parecer, el trabajador fue atacado con arma blanca durante su turno dentro del sistema de transporte por unos evasores que pretendían ingresar sin pagar el pasaje.

El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó el hecho y confirmó la identidad del guardia. Se trata de Cristian Garzón, un ciudadano de 27 años que trabajaba con una empresa de seguridad. El mandatario también señaló que la Policía Nacional logró capturar a los dos presuntos responsables. "No va a quedar la impunidad este caso, vamos a apoyar a la Fiscalía, a la Policía y a todas la autoridades para garantizar que estos delincuentes paguen por lo que hicieron y se queden en la cárcel", declaró Galán.

De manera preliminar se habla que los presuntos responsables de la agresión sería una pareja que intentó ingresar irregularmente al sistema de articulados sin pagar.

Este hecho se da en un contexto marcado por agresiones contra los trabajadores de TransMilenio durante 2026. De acuerdo con cifras presentadas por el concejal Juan David Quintero, desde enero hasta abril de este año ya se presentaban 184 agresiones contra guardias de seguridad, perpetradas por evasores del pasaje. Los ataques se han ejecutado a mano limpia o con arma blanca en su mayoría. Esta situación ha enfocado parte del debate público sobre el orden y buena convivencia en estaciones y portales de TransMilenio.



La versión de TransMilenio sobre los hechos de este 18 de septiembre

Según la empresa TransMilenio S.A., una pareja intentó colarse en la estación, pero el guardia intentó persuadirlos y evitar que pasaran el torniquete sin pagar su pasaje. No obstante, su labor terminó en conflicto y recibió una puñalada que resultó mortal para él. El trabajador fue trasladado a un centro de salud cercano donde se confirmó su fallecimiento.



Precisamente el concejal Juan David Quintero lamentó el hecho. "Lo que habíamos temido ocurrió esta mañana a las 9:30 en la Estación Terreros", dijo el cabildante. De acuerdo con la versión de Quintero, que no ha sido confirmada por TransMilenio, el guardia anticolados habría recibido dos puñaladas por defender a una compañera suya, según la denuncia que conoció. Y es que la mujer habría sido el blanco inicial del ataque, pero el trabajador intervino y recibió la agresión. "Esto ya sobrepasó cualquier límite. Un trabajador murió mientras hacía su trabajo y protegía a otra persona. Bogotá tiene que recuperar la autoridad. Esto no puede seguir pasando", dijo el concejal en su reacción.

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El pasado 25 de agosto se hizo viral el video de una mujer que intentó ingresar sin pagar al sistema. El hecho terminó en una discusión con golpes entre el personal de vigilancia y la colada. Este y otros sucesos han hecho que TransMilenio rechace categóricamente la agresión contra sus colaboradores. "Los vigilantes son seres humanos que cumplen una labor fundamental para garantizar la seguridad y el orden, y no deben ser objeto de violencia por el cumplimiento de sus funciones", dijo la empresa después del mencionado episodio de agosto.

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