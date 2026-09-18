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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Habla hermana de Ana Lucía, niña asesinada presuntamente por José Rojas Lárez: “Es una persona loca”

Habla hermana de Ana Lucía, niña asesinada presuntamente por José Rojas Lárez: “Es una persona loca”

Familia de Ana Lucía exigió justicia por la muerte de la niña, a quien describieron como angelito que recién estaba empezando a vivir. "Ella no merecía esto", señaló su hermana.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Visiblemente conmovida y dolida por el asesinato de Ana Lucía González, la hermana de la niña habló con Blu Radio sobre el caso que estremece tanto a Colombia como a Venezuela, país de origen de la menor. La Fiscalía General de la Nación, en la noche de este jueves, judicializó a Shenner José Rojas Lárez, también de nacionalidad venezolana, como el presunto responsable de la muerte y agresión de la infante.

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Durante el desarrollo de las diligencias judiciales, el procesado no aceptó los cargos por los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales agravados que le fueron imputados. Atendiendo a las pruebas e investigaciones presentadas, se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que el acusado deberá permanecer privado de la libertad.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

La Fiscalía ya tiene en sus manos videos y testimonios que dan cuenta cómo ocurrió la tragedia de la niña, en un aparente caso -de acuerdo con la fiscal- de violencia vicaria; es decir, que el victimario utiliza a hijos o seres queridos como instrumento para causar daño, sufrimiento o control emocional.
Al parecer, la tragedia se desencadenó a partir de una escena de caos doméstico motivada por celos, en la que Rojas Lárez —pareja de la hermana de la víctima — actuó violentamente en el apartamento destruyendo sus pertenencias

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Posteriormente, la alerta por la desaparición de la niña se inició en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, el pasado lunes, luego de que el implicado huyera en una motocicleta llevándose a la menor de edad, utilizándola aparentemente como un instrumento de venganza.

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La víctima fue identificada como Ana Lucía González, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en Colombia disfrutando de sus vacaciones. El cuerpo sin vida de la menor fue localizado el 15 de septiembre de 2026 en un canal de aguas lluvias ubicado en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá

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Las labores investigativas de la Fiscalía y los exámenes preliminares establecieron que la niña fue víctima de agresión violenta, conductas de carácter sexual y presunta asfixia, quedando a la espera del dictamen forense definitivo de Medicina Legal.

El dolor de la hermana de la niña

En diálogo con Blu Radio, la hermana de la niña pidió justicia y que este crimen no quede impune. “Pedimos justicia, que esta este crimen no queda impune porque ella solo era una niña. Ella era un angelito, era un bebé que recién estaba empezando a vivir. Ella no merecía esto”, manifestó.

En su doloroso relato también señaló que Rojas Lárez “fue el culpable”. “Él fue y yo y yo quiero que hagan justicia, que nunca salga más de la cárcel, que lo condenen para siempre porque luego lo sueltan entonces él vuelve y ya hace lo que hizo. Él está loco, él es una persona loca”, mencionó.

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