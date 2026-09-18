Las horas vacías del recorrido de Ana Lucía González desde Mosquera hasta Ciudad Bolívar en Bogotá

El venezolano José Rojas Larez fue judicializado y enviado a la cárcel por el caso de Ana Lucía González, la pequeña de nueve años que fue encontrada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El caso generó varios interrogantes cuando se supo que esta niña, también oriunda de Venezuela, estaba en Mosquera antes de desaparecer. Con el seguimiento realizado por las autoridades y la denuncia interpuesta por la hermana de la infante, se pudo conocer que Ana Lucía fue llevada por el sujeto en una motocicleta hasta Fontibón, pero hasta ahí se perdía el rastro. La Fiscalía investigó y descubrió cómo fue que el cuerpo de la pequeña llegó hasta el sur de la capital.



La línea de tiempo inicia desde el momento en que José Rojas discutió con su pareja, la hermana de Ana Lucía, en un apartamento de Mosquera el pasado 14 de septiembre. Este hombre, de acuerdo con el testimonio de familiares, generó destrozos en el inmueble. La mayor de edad salió de la vivienda para pedir ayuda de la Policía en un CAI. El señalado presuntamente aprovechó estos minutos de ausencia para llevarse a la menor en una motocicleta.

La pelea fue antecedida por comportamientos de Rojas que generaron alarma en la familia. Según Rafael González, tío de la menor, este hombre dijo una vez: "Si tú me dejas, yo acabo con tu familia". Para él, esa amenaza se concretó con la muerte de la niña.



Las horas vacías del recorrido: ¿cómo llegó la niña al sur de Bogotá?

Aquí comienza la ruta que tenía horas vacías y dejaba incógnitas al aire. El sistema de videovigilancia del barrio Porvenir Río mostró a Rojas en motocicleta, quien tomó la calle 13 y entró a la ciudad de Bogotá. Posteriormente, ingresó al barrio Casandra y llegó hasta un lugar donde las cámaras no podían registrarlo. Solo minutos después se le volvió a ver en las tomas, pero ya no tenía a la niña con él.

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De acuerdo con la Fiscalía, el individuo es señalado de haber llevado a Ana Lucía hasta un inmueble de Fontibón. Al día siguiente, José Rojas volvió por ella y la llevó hasta el barrio Juan José Rondón (o J. J. Rondón). Allí, este hombre le habría causado la muerte por asfixia, causa certificada por el dictamen de Medicina Legal. Solo horas más tarde, el cuerpo de la pequeña fue encontrado en el conducto hídrico por un grupo de niños que jugaban cerca.

La necropsia y las actividades de la Policía Judicial establecieron también que la pequeña fue víctima de agresiones y conductas de carácter sexual en ocasiones anteriores, cuando estaba al cuidado de Rojas Lárez. Los análisis fijan que el crimen corresponde a una forma de violencia vicaria y retaliación contra su pareja.



Presunto responsable fue enviado a la cárcel

José Rojas fue capturado este 16 de septiembre por servidores del CTI en la localidad de Los Mártires. Un día después, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Rojas no aceptó los cargos y fue enviado a que cumpla medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

María Paula Rodríguez Rozo

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